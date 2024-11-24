Ürdün'deki İsrail Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan İsrail Büyükelçiliği yakınlarında silah sesleri duyulduğu bildirildi.



Silah seslerinin duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Ürdün polisi bölgeye giriş çıkışları kapattı. Görgü tanıkları bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edilidğini söyledi.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Güvenlik kaynaklarına göre saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi. Üç Ürdün polisi ise yaralandı.



Yoğun polis denetimindeki büyükelçilik binasının bulunduğu bölgede sık sık İsrail karşıtı gösterilerin yapıldığı biliniyor.



İsrail'in Ürdün büyükelçisi 7 Ekim saldırılarının ardından Tel Aviv'e dönmüştü.

