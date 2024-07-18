Ursula von der Leyen yeniden Avrupa Komisyonu başkanı seçildi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, perşembe günü yapılan kritik oylamada yeniden seçilerek görevine devam etme hakkı kazandı.

Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilleri, haziran seçimlerinden bu yana yapılan ilk parlamento oturumunda Ursula von der Leyen'e Avrupa Komisyonu başkanı olarak beş yıllık bir dönem daha verdi.



Von der Leyen, 720 sandalyeli mecliste 401 milletvekilinin desteğini alarak AB'nin yürütme organının başında kalabilmek için ihtiyaç duyduğu 361 oyluk çoğunluğu rahatlıkla aştı.

Gizli oylamada 284 kişi karşı oy kullandı. Leyen bir önceki seçimde sadece dokuz oy farkla seçilebilmişti.

Von der Leyen'in yeniden seçilmesi Ukrayna'daki savaştan iklim değişikliği, göç ve konut sıkıntısına kadar uzanan krizlerle boğuşan 27 ülkeli blok için liderlik sürekliliği sağlıyor.

RUSYA'YA KARARLILIK MESAJI

Rusya’nın Kiev’deki çocuk hastanesini vurmasının bir hata değil “dehşet verici bir mesaj” olduğunu vurgulayan Von der Leyen, “Bu nedenle bizim vereceğimiz cevabın da aynı şekilde net olması gerekiyor. Kimse barışı Ukrayna halkından daha fazla istiyor olamaz. Avrupa ne kadar uzun sürecek olursa olsun, Ukrayna’nın yanında yer alacaktır. Bizim mesajımız budur” diye konuştu.

Macaristan’ın AB dönem başkanlığını devralmasının ardından Ukrayna’ya yönelik bir barış misyonu başlatarak Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşen Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı da sert bir şekilde eleştiren Von der Leyen, “Bu sözde barış misyonu, bir taviz misyonundan başka bir şey değildir” diye konuştu.

"GAZZE HALKI DAHA FAZLA DAYANAMAZ"



Gazze’deki savaş konusunda İsrail yanlısı politika izlediği için sert eleştirilere maruz kalan Von der Leyen konuşmasında, Gazze’ye destek mesajı verdi.

Von der Leyen, “Gazze halkı da insanlık da artık daha fazla dayanamaz. Hemen kalıcı bir ateşkese ihtiyacımız var. İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına ihtiyacımız var. Sonrası için de hazırlanmamız gerekiyor. Avrupa üzerine düşeni yapmalıdır. 2024 yılında insani yardımımızı artırarak neredeyse 200 milyon euro seviyesine çıkardık ve daha fazlasını yapacağız. Halihazırda, etkili bir Filistin yönetimini desteklemek için çok yıllık bir paket üzerinde çalışıyoruz. İsraillilerin ve Filistinlilerin güvenliği için en iyi yol, iki devletli çözümdür. Orta Doğu halkı, barış, güvenlik ve refahı hakediyor ve Avrupa, onların yanında olacak” dedi.

ROMANYALI PARLAMENTER SALONDAN ATILDI

Parlamentoda Von der Leyen’in yeniden seçilmesine ilişkin tartışmalar sırasında oturumu bölerek Von der Leyen’i protesto eden aşırı sağcı milletvekili Diana Şoşoaca, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola tarafından salondan atıldı.

S.O.S Romania partisi lideri Şoşoaca, siyah bir çöp poşetini kaldırarak, “İstediğimi yaparım, konuşmaya hakkım var. Ben Romanyalılar tarafından seçildim, siz Romanya halkını öldürüyorsunuz” diye konuştu.

Şoşoaca, salondan çıkarıldıktan sonra yaptığı açıklamada da Von der Leyen’in bir suçlu olduğunu savundu.

Şoşoaca, dün de Avrupa Parlamentosu’na bir rahip getirilerek parlamentonun kutsanmasını ve “şeytanlardan arındırılması” teklifinde bulunmuştu. Şoşoaca, “Tıpkı Romanya Parlamentosunda olduğu gibi, burada da şeytanlar bir araya geliyor” diye konuşmuştu.