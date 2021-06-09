Uruguay, Sinovac ve BioNTech etkinlik verilerini açıkladı

Uruguay hükümeti, ülkesinde uygulanan corona virüs aşıları ile ilgili gerçek dünya verilerini açıkladı.

Ülkenin büyük bir bölümünde Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac uygulanırken, hükümet aşının yoğun bakım yatışlarını ve can kayıplarını önlemede yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğunu bildirdi.

Hükümet, elde edilen verilerde CoronaVac’ın can kayıplarını yüzde 95, yoğun bakım başvurularını yüzde 92 azalttığını belirtirken corona virüs enfeksiyonlarını engellemede yüzde 61 etkinlik gösterdiğini söyledi.

Çalışmanın sağlık çalışanları ve 18 ile 69 yaş arasındaki genel nüfustan oluşan ve ikinci doz CoronaVac olduktan sonra 14 gün geçen toplam 795 bin 684 kişi üzerinde yapıldığı belirtildi.

Hükümet, Çin aşısının raporu ile birlikte 162 bin 47 sağlık çalışanı ve 80 yaşın üzerindeki kişi üzerinde Pfizer/BioNTech aşısının etkinliğini inceleyen bir rapor yayınladı.

Raporda, Pfizer/BioNTech aşısının yoğun bakım ünitesine yatışları ve can kayıplarını önlemede yüzde 94 etkili olduğu ve enfeksiyonları yüzde 78 oranında azalttığı belirtildi.

İKİ DOZ AŞI OLANLARDA ETKİ YÜZDE 90

Yayınlanan verilerde genel olarak herhangi iki doz aşı olmuş Uruguay vatandaşları arasında yoğun bakım ünitesine yatışlarda ve can kayıplarında yüzde 90 azalma olduğu tespit edildi.

3,5 milyon nüfuslu ülkede, geçtiğimiz yıl corona virüs nedeniyle sıkı bir karantina uygulanırken geçtiğimiz haftalarda ülke milyon kişi başına can kaybı sıralamasında üst sıralara yükselmişti.

NÜFUSUN YARISINDAN FAZLASI EN AZ BİR DOZ AŞI OLDU

Ülkede, Mart 2020'den bu yana 318 bin 783 Covid-19 vakası kaydedilirken virüs nedeniyle 4 bin 692 kişi hayatını kaybetti.

Uruguay, COVAX aşı ittifakı aracılığıyla temin ettiği Sinovac, Pfizer/BioNTech ve AstraZeneca aşılarıyla Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1 Şubat - 1 Haziran tarihleri arasında nüfusunun yüzde 52’sine en az bir doz aşı uygularken, ülkenin yüzde 29’u iki doz aşı oldu.