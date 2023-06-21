Uruguay’da su krizi: Hükümet başkentte acil durum ilan etti

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GÜNDE 2 LİTRE SU VEİLECEK



San Jose Nehri üzerinde yer alacak olan su deposu ve boru hattı inşaatına bugün başlanacağı ve 30 gün içerisinde tamamlanacağı belirtilirken, bu sayede başkent çevresinde artan su talebinin karşılık bulması hedefleniyor. Önlemler dahilinde hükümetin sosyal yardım programından yararlanan 21 bin ihtiyaç sahibi kişiye de günde 2 litre ücretsiz su sağlanacağı da ifade edildi. Şişe suya getirilen vergi muafiyetiyle de fiyatların gözle görülür bir şekilde düşmesi bekleniyor.



Uruguay’da yaşanan kuraklık sebebiyle depolardaki su azalarak şebeke suyunda tuz ve klor seviyesinde artışa neden olduğu bildirildi. Yetkililer, önemli bir yağış olmaması durumunda başkent Montevideo ve büyükşehir bölgesindeki suyun ay sonu ya da temmuz başında tükeneceğini tahmin ediyor.