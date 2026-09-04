USS Abraham Lincoln'ın mürettebatı gündemde. İki denizci kavgaya karıştı

280 günü aşkın süredir denizde olan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ın Tayland ziyareti sırasında iki denizci alkollü kavgaya karıştı. Tayland polisi, haklarında herhangi bir suçlama yöneltilmeyen denizcilerin gemiye geri gönderildiğini açıkladı.

Olay, perşembe sabahının erken saatlerinde turistik Pattaya kentinin gece hayatıyla ünlü Walking Street bölgesi yakınlarında yaşandı.

Pattaya Polis Şefi Albay Anek Srathongyoo, polise iki ABD 'li denizcinin karıştığı “küçük bir arbede” ihbarı geldiğini söyledi.

“SARHOŞLARDI VE KAVGA EDİYORLARDI”

Anek, “Denizciler sarhoştu, kavga ediyor ve yüksek ses çıkarıyorlardı.” dedi.

Olayı “önemsiz” olarak nitelendiren polis şefi, bölge sakinlerinin kavganın büyümesini önlemek amacıyla polisi aradığını belirtti. Kimlikleri açıklanmayan iki denizci hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Anek, denizcilerin “Tayland yasalarını ihlal etmediklerini” ve ABD Donanması tarafından USS Abraham Lincoln'a geri gönderildiklerini açıkladı.

Polise göre uçak gemisinin Tayland'a gelişinden bu yana bunun dışında kayda değer bir olay yaşanmadı.

280 GÜNÜ AŞKIN SÜREDİR DENİZDELER

USS Abraham Lincoln'ın Tayland'a gelişi, uçak gemisinin 280 günü aşkın süredir denizde olması ve gemideki yaşam koşullarına ilişkin haberler nedeniyle dünya basınında geniş yer buldu.

Geçen ay ABD'li Demokrat Kongre üyeleri, gemide gıda sıkıntısı, arızalı tesisat ve mürettebat arasında yaşandığı bildirilen ruh sağlığı krizlerinin ardından koşullar hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise söz konusu endişeleri reddetmişti.

USS Abraham Lincoln, Orta Doğu'daki görevinin ardından yerini USS George Washington'a bıraktı.

PATTAYA'DA HAREKETLİLİK BEKLENİYORDU

Uçak gemisinin ziyareti, yabancı turistlerin yoğun olarak tercih ettiği ve gece hayatıyla tanınan Pattaya'yı da gündeme taşıdı.

Yerel işletmeler, düşük turizm sezonuna denk gelen ziyaretin kent ekonomisinde hareketlilik yaratmasını bekliyordu.