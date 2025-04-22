Üsse Trump’ın fotoğrafı asılmadı, komutan görevden uzaklaştırıldı

ABD ’deki Fort McCoy üssünde emir-komuta zincirini gösteren duvara ABD Başkanı Donald Trump , Başkan Yardımcısı JD Vance ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in fotoğraflarının asılmamasının ardından üs komutanı Sheyla Baez Ramirez görevden uzaklaştırıldı. Ramirez, üste garnizon komutanı olarak görev yapıyordu. Fox News haber kanalının aktardığına göre, ABD Ordusu İhtiyat Grup Komutanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, görevden uzaklaştırma kararının herhangi bir “görevi kötüye kullanma” suçlaması ile ilgili olmadığı, konunun incelendiği ve mevcut durumda meseleye dair başka detay bulunmadığı belirtildi. HEGSETH, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Bakan Hegseth, pazar günü X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, komutanı hedef göstererek üsteki emir-komuta zinciri duvarında Trump, Vance ve kendisinin fotoğrafının olmadığını hatırlarak komutanın görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.



Söz konusu gelişme, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bahsi geçen duvarda normalde üç ismin fotoğraflarının olması gereken çerçevelerin neden boş olduğu ile ilgili başlattığı incelemenin ardından geldi. Daha sonra, bakanlığın hızlı müdahale biriminin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “duvar ihtilafının” çözüldüğü belirtilerek duvara üç ismin fotoğraflarının asıldığı belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili soruşturma açıldığı da doğrulandı.



VANCE’İN ZİYARETİ SONRASI PITUFFIK KOMUTANI GÖREVDEN ALINMIŞTI



Ramirez, 2024 yılının temmuz ayından bu yana garnizon komutanı olarak görev yapıyor. Komutanın görevden uzaklaştırılması ise ikinci Trump döneminde bir ilk olmadı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Trump’ın “ABD’nin kontrolüne geçmesi gerektiğini” savunduğu Grönland’a yaptığı ziyaretin ardından burada bulunan Pituffik Uzay Gücü Üssü'nün komutanı olan ve ziyaret sırasında Vance’e eşlik eden Susannah Meyers görevden alınmıştı. Bunun sebebinin Meyers’in ziyaretten günler sonra personele gönderdiği bir e-postada Vance’in görüşleri ile kendisi ve üssü arasında mesafe koyduğuna işaret etmesi olarak gösterilmişti.