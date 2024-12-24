Üst düzey bürokrata milyon dolarlık suikast girişimi

Özbekistan'da Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Politikası Departmanı'nın eski başkanı ve Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eski basın sekreteri Komil Allamjonov'a yönelik suikast girişimi gündemi sarstı.

26 Ekim'de yerel saatle 01.40 sıralarında Allamjonov başkent Taşkent'e bağlı Kibrai'lden evine dönerken motosikletli 2 kişi içinde bulunduğu araca birkaç el ateş etti. Allamjonov ve şoförü saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Yetkililer, suikastla bağlantılı Çeçen asıllı Rusya vatandaşı 36 yaşındaki Bislan Rasaev ve 31 yaşındaki Shamil Temrihanov için arama başlattı. İddialara göre suikast ekibine 1,5 milyon dolar teklif edildi.