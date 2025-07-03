Üst düzey Rus komutan cephede öldürüldü

Rus yetkililer, üst düzey bir askerin, Ukrayna ile çatışmaların devam ettiği Kursk bölgesinde öldürüldüğünü açıkladı.

Rusya'nın Uzak Doğu bölgesi valisi Oleg Kozemyako, Ukrayna'ya karşı savaşan bir tugayı da yöneten Rus donanması başkan yardımcısı Tümgeneral Mikhail Gudkov'un Rusya'nın Kursk bölgesinde öldürüldüğünü söyledi.



Resmi olmayan Rus ve Ukrayna askeri kanalları, daha önce Gudkov'un Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesindeki Korenevo'da bir komuta merkezine düzenlenen Ukrayna saldırısında diğer 10 askerle birlikte öldürüldüğünü bildirmişti.



Bu, 2022'de savaşın başlamasından bu yana öldürülen en üst düzey Rus askeri yetkililerinden biri.



Önceki yıllarda kendisiyle düzenli olarak görüştüğünü söyleyen Kozemyako, yaptığı açıklamada Gudkov'un diğerleriyle birlikte görev sırasında öldürüldüğünü söyledi.

Ukrayna saldırısının Rus komuta üssüne yönelik olduğu belirtildi.



Kozemyako, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı olduktan sonra, denizcilerimizin mevzilerini şahsen ziyaret etmeyi bırakmadı” dedi.

CESARET ÖDÜLÜ ALMIŞTI



Gudkov, Ukrayna'ya karşı düzenlenen bir askeri operasyonda gösterdiği cesaret nedeniyle ödül almıştı.

Kiev tarafından ise savaş suçu işlemekle suçlanmıştı.

Kremlin'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mart ayında kendisini donanma başkan yardımcısı olarak atadı.

