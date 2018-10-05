Suudi Arabistan’ın El Kasım kentinde yaşanan olayda, öğretmen bir adam, 38 yaşında olan banka müdiresi bir kadınla evlenme niyetini belirterek, kızı ailesinden istedi. Kadının ailesi, adamın ut çalmasını “inançsal açıdan eksiklik” gördüğünü söyleyerek, kızlarının evlenmesini müsaade etmedi.



Öğretmenle evlenmek isteyen ve ismi açıklanmayan kadın da ailesine dava açtı.

"DİNİ ELVERİŞSİZLİK"



Suudi gazetesi Okaz’da yer alan habere göre, 2 yıl önce açılan dava sonuçlandı. Mahkeme kararında, öğretmenin ut çalması nedeniyle “dini elverişsizliği” olduğuna hükmetti ve kızın talebini reddetti.



Suudi Arabistan yasalarına göre kadınlar, seyahat veya evlilik gibi olaylarda, babaları, kocaları veya erkek kardeşleri olan vasilerinden izin almak zorunda.

