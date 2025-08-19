Utanç verici "rekor": Geçen yıl 383 insani yardım çalışanı öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.



Geçen yıl 383 insani yardım çalışanının ölümünün kayıtlara geçtiği belirtilen açıklamada, bunun "şok edici" ve bir yıl içinde kayıtlara geçen en yüksek rakam olduğu bildirildi.



Açıklamada, bu durumun çatışma ve krizdeki tüm sivilleri korumak ve cezasızlığa son vermek için bir uyarı niteliğinde olduğu aktarıldı.



İnsani yardım çalışanlarının, yaşananlar karşısında acil eylem çağrısında bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Ölen insani yardım çalışanlarının çoğu, toplumlarına hizmet veren yerel personeldi. Bu insanlar görevleri başındayken veya evlerinde saldırıya uğradı. Geçen yıl 308 yardım çalışanı daha yaralandı, 125'i kaçırıldı ve 45'i gözaltına alındı" denildi.



EN FAZLA GAZZE'DE

Açıklamada, 2024'te insani yardım çalışanı ölümlerinde 2023'e kıyasla yüzde 31'lik artış olduğunun altı çizilerek, bu kişilerden 181'nin Gazze'de öldürüldüğü, 60'ının Sudan'daki acımasız çatışmalar nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulandı.