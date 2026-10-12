Üvey kızının ölümü yasa boğdu, Alman bakan istifa etti

Almanya 'da Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Baerbel Bas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üvey kızının ölümünün ardından yasını atlatabilmek için zamana ihtiyaç duyduğunu ve bu süreçte kendisine yeterince zaman ayırmak istediğini ifade etti.



HRİSTİYAN BİRLİK PARTİLERİNİN KENDİSİNİ HEDEF ALMASINI DA GEREKÇE GÖSTERDİ



Koalisyon ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinden de kendisine yönelik kamuoyu saldırılarının arttığını belirten Bas, bunun kişisel açıdan zor bir dönemden geçtiği sırada kendisini daha da zorladığını kaydetti.

Bas, hükümet ve parti görevlerini kısa vadede gerektiği şekilde yerine getirecek gücü kendinde bulamadığına işaret ederek, her iki görevinden de ayrılma kararı aldığını bildirdi.



BAŞBAKAN MERZ'DEN, BAKANLIK GÖREVİNDEN AZLİNİ İSTEDİ



SPD Eş Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil'e partinin eş genel başkanlığından istifa ettiğini ilettiğini aktaran Bas, ayrıca Başbakan Friedrich Merz'den Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı görevinden azledilmesini istediğini açıkladı.



ÇOK SEVDİĞİ EŞİNİ 2020'DE KAYBETMİŞTİ

Üvey kızının ölüm nedenine ilişkin bir bilgi vermeyen Baerbel Bas (58), ameliyat sonrası enfeksiyon kapan eşi Siegfried Ambrosius'u da 2020'de 79 yaşındayken kaybetmişti. Eşi ile arasındaki 27 yaş farka rağmen, çiftin birbirini çok sevdiği ve son 5 yılı evli olmak üzere 15 yıldır birlikte oldukları belirtiliyor.



ACISI TAZEYKEN GÖREVE GELDİ, YENİ BİR ACIYLA GİDİYOR

Eşinin ölümüyle yaşadığı büyük acıdan bir yıl sonra bakan olan Baerbel Bas, şimdi de üvey kızının acısı nedeniyle aynı görevden istifa etti.



Baerbel Bas'ın tamamen gözlerden uzak yaşayan üvey kızının yaşına, mesleğine hatta ismine dair kamuoyunda tek bir bilgi bulunmuyor. Ailenin mahremiyet talebinin de bunda etkili olduğu belirtiliyor.