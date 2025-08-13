Uydu görüntüleri, ABD uçak gemisini İran'ın kapısında yakaladı

Avrupa Uzay Ajansı’nın Sentinel-2 uyduları, USS Nimitz (CVN-68) uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı’na yaklaşarak kuzeye, Basra Körfezi’ne doğru seyrettiğini görüntüledi. Eski ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Newsweek’e yaptığı değerlendirmede, son bir yılda ABD’nin bölgedeki askeri varlığında “önemli” bir artış yaşandığını belirtti.

2020'DEN BU YANA İLK UÇAK GEMİSİ

USS Nimitz liderliğindeki 11. Uçak Gemisi Taarruz Grubu’na, güdümlü füze destroyerleri USS Gridley ve USS Lenah Sutcliffe Higbee eşlik etti. Bahreyn’e ulaşan grup, 2020’den bu yana ülkeye demirleyen ilk uçak gemisi oldu.



USS Nimitz en son yaklaşık bir yıl önce Basra Körfezi’nde görev yaptı. Temmuz’da Umman Körfezi’ne konuşlanan gemi, Güney Çin Denizi’nde görev yürüttükten sonra, Haziran ayında İsrail ile İran arasındaki 12 günlük çatışma sırasında Ortadoğu’ya yönlendirildi.

ABD'NİN ORTADOĞU'DA ASKERİ VARLIĞI ARTIYOR



CENTCOM’un faaliyet gösterdiği bölgeler, Hürmüz Boğazı, Süveyş Kanalı ve Bab el-Mendeb Boğazı gibi stratejik geçitleri kapsayan 21 ülke ve yaklaşık 6,5 milyon kilometrekarelik deniz alanını içeriyor.

ABD’nin bu geniş coğrafyadaki askeri varlığını artırması, İran’ın nükleer faaliyetleri, bölgedeki vekil gruplar ve müttefiklere yönelik tehditlere karşı hazırlıklı olma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.