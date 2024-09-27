Uydu görüntüleri, Çin'in nükleer sırrını ortaya çıkardı

Çin'in deniz kuvvetleri açısından ABD ile eşitliği sağlama çabaları, ülkenin son teknoloji nükleer denizaltısının batmasının ardından ciddi bir darbe aldı.



Olay, geçen mayıs veya haziran ayında, Covid-19 salgınının başladığı düşünülen Wuhan yakınlarındaki Wuchang tersanesinde meydana geldi ve yetkililerin örtbas etme çabalarına rağmen uydu görüntüleri sayesinde gün yüzüne çıktı.

NÜKLEER SIZINTI VE CAN KAYBI



Reuters'a konuşan bir ABD savunma yetkilisi, Çin'in yeni tip denizaltılarının ilki olan ve manevra kabiliyetini artıran X şeklindeki kıç kısmıyla dikkat çeken "Zhou" sınıfı denizaltının battığı sırada bir iskelenin yanında olduğun aktardı.



Herhangi bir can kaybı olup olmadığı veya denizaltında o sırada nükleer yakıt olup olmadığı bilinmiyor. Haberi ilk duyuran Amerikan gazetesi Wall Street Journal'a göre, denizaltı sonunda kurtarıldı ancak denize indirilmesinin aylar alacağı düşünülüyor.

RADYASYON YAYIYOR MU?



Çinli yetkililerin suda veya yakın çevrede radyasyon olup olmadığını kontrol ettiğine dair bir belirti olmadığı iddia ediliyor.



Çin silahlı kuvvetlerinin resmi adı olan Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) tarafından olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



Pentagon'un sunduğu verilere göre 2022 itibarıyla Çin'in 6 nükleer balistik füze denizaltısı, 6 nükleer saldırı denizaltısı ve 48 tane de dizel motorla çalışan saldırı denizaltısı vardı.



Pekin'in toplam denizaltı sayısının 2025'te 65'e, 2035'teyse 80'e çıkması bekleniyor.