Uydu görüntüleri gösterdi. İran nükleer tesislerindeki altyapıyı onarıyor

CNN televizyonu, kendi elinde bulunan uydu görüntülerine dayandırarak yaptığı haberde , İran 'ın nükleer tesislerindeki altyapıyı yeniden inşa etmekle meşgul olabileceğini ileri sürdü.

Kanal, haziran ayının sonu ile temmuz ayının başında ülkedeki birkaç nükleer ve füze tesisinde yeni hareketlilikler tespit edildiğini aktardı.

Kanalın internet sitesinde yayımlanan haberde, "İran nükleer tesislerini yeniden kurmaya çalışıyor olabilir" ifadesine yer verildi.

Söz konusu uydu görüntülerinin, ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen askeri darbelerin ardından, Parçin askeri kompleksinde restorasyon çalışmalarına işaret ettiği iddia edilen hareketliliği ortaya koyduğu savunuldu.

CNN ayrıca, 21 Haziran'da çekilen fotoğraflarda, Natanz nükleer kompleksinin yakınlarında bulunan Kolang Dağı'ndaki tünellere araçların girip çıktığının görüldüğünü ve bu esnada ABD ile olan karşılıklı anlayış memorandumunun halen yürürlükte olduğunu kaydetti.

Mayıs ayında New York Times gazetesi, Amerikan istihbarat verilerine dayandırdığı haberinde, İran'ın ülke genelindeki yeraltı depoları ile fırlatma rampalarının neredeyse yüzde 90'ına erişimi yeniden sağladığını ve buraların artık kısmen veya tamamen işletmeye hazır kabul edildiğini öne sürmüştü.