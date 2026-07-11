Uydu görüntüleri ifşa etti. Kim Jong Un'un 9 lüks malikanesi yenileniyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ülke genelindeki en az dokuz lüks konutunda yenileme çalışmalarının başladığı uydu görüntüleriyle ortaya çıktı.

Kuzey Kore üzerine araştırmalar yapan NK Pro'nun uydu görüntülerine dayandırdığı analizine göre, tadilat çalışmaları mayıs sonu ile haziran başı arasında başladı.

Analize göre Kim Jong Un'un ülke genelinde bir düzineden fazla lüks konutu bulunuyor.

SAHİL VİLLALARINDAN AİLE MALİKANESİNE

Yenilenen yapılar arasında Kim Jong Un'un doğu kıyısındaki Wonsan kentinde bulunan özel sahil villası da yer alıyor.

Çatı yenileme çalışmalarının sürdüğü bu kompleksin iskelesinde, liderin yaz aylarında kullandığı yaklaşık 7 milyon dolar değerindeki yatın demirlediği belirtiliyor.

Başkent Pyongyang'daki bir yerleşke, göl kenarındaki tatil evi ve içinde füze denemeleri için fırlatma alanları bulunduğu belirtilen geniş aile malikanesinde de benzer çalışmalar yürütülüyor.

“ÇOCUKLUĞUNU GEÇİRDİĞİ YERLER”

Kuzey Kore liderliği üzerine çalışan uzman Michael Madden, yenilenen konutların Kim Jong Un'un çocukluğunu geçirdiği yerler olduğunu söyledi.

Madden, "Bunlar Kim Jong Un'un büyüdüğü yerler. Yüksek yaşam standartlarını korumak istemesi şaşırtıcı değil." değerlendirmesinde bulundu

RUSYA VE ÇİN İŞ BİRLİĞİ KAYNAK SAĞLIYOR

Uzmanlara göre Kim Jong Un'un konutlarını yenilemesi, Rusya ve Çin ile son dönemde artan iş birliği sayesinde rejime giren mali kaynakların arttığını gösteriyor. Bu kaynakların liderin kişisel projelerine aktarılabildiği belirtiliyor.

Kuzey Kore devlet medyası ise Kim'in lüks yaşamına ilişkin haberler yayımlamıyor.

Uzmanlar, bunun devlet propagandasının bir parçası olduğunu ve halkla aynı zorlukları yaşadığı imajının korunmaya çalışıldığını ifade ediyor. Ülkede nüfusun yaklaşık yarısının yetersiz beslendiği tahmin ediliyor.

KİM JONG UN'UN LÜKS YAŞAMI

Kim Jong Un'un yaşamına ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntüler oldukça sınırlı olsa da uydu fotoğraflarında süper yatlar, binicilik pistleri ve olimpik yüzme havuzları bulunan yerleşkeler tespit edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un geçen yaz Kim'in yaklaşık 29 metre uzunluğundaki iki katlı yatında ağırlandığı Rus devlet medyasında yayımlanan fotoğraflarla doğrulanmıştı.

Eski NBA yıldızı Dennis Rodman ise 2013'te Kim Jong Un ile yaptığı görüşmenin ardından liderin yatını "Hawaii veya İbiza'da lüks tatil yapmak gibi" sözleriyle tanımlamıştı.

KUZEY KORE REJİM ELİTLERİNE LÜKS AYRICALIK

Habere göre Kim Jong Un, lüks tüketimi yalnızca kendisi için değil, rejime bağlı elitleri sistem içinde tutmanın bir aracı olarak da kullanıyor.

Güney Kore 'nin 2024 tarihli raporuna göre Kim Jong Un, rejim elitlerine otomobil , lüks tüketim ürünleri ve sağlık hizmetleri gibi ayrıcalıklar sağlamak için yaklaşık 1,8 milyar dolar harcadı.

KİM JONG UN'UN TÜM AİLESİ MARKA GİYİYOR

Uluslararası yaptırımlar Kuzey Kore'nin Rolex saat, Mercedes-Maybach otomobil gibi lüks ürünleri ithal etmesini yasaklasa da Kim Jong Un'un son yıllarda İsviçre yapımı lüks saat kullandığı görüldü.

Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'un yaklaşık 7 bin dolar değerindeki Dior çantalar kullandığı, kızı Kim Ju Ae'nin kıtalararası balistik füze denemesinde Dior mont giydiği ve eşi Ri Sol Ju'nun ise bir fabrika ziyaretine Gucci çantayla katıldığı da daha önce kamuoyuna yansımıştı.