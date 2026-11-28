Uydu görüntüleri ortaya koydu. İşte seyyar iskele
28.11.2026 15:31
İlk olarak 1 Kasım'da tespit edilen tatbikatta, sivil gemilerin uç uca eklenmesiyle oluşturulan seyyar yüzer köprü taktiği test ediliyor.
Çin'in Tayvan'ın karşısındaki Fujian eyaletinde haftalardır sürdürdüğü amfibi çıkarma tatbikatında, sivil gemileri birbirine bağlayarak seyyar bir yüzer iskele kurma taktiğini denediği belirlendi.
Reuters ajansının incelediği uydu görüntüleri ve coğrafi veri şirketi ingeniSPACE'in hazırladığı rapora göre, Çin ordusu Tayvan ana karasına yalnızca 280 kilometre mesafedeki Dacheng Körfezi'nde haftalardır kapsamlı bir çıkarma tatbikatı yürütüyor.
İlk olarak 1 Kasım'da tespit edilen tatbikatta, sivil gemilerin uç uca eklenmesiyle oluşturulan seyyar yüzer köprü taktiği test ediliyor.
Pekin yönetimi, demokratik usullerle yönetilen Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve adayı kontrolü altına almak için güç kullanma seçeneğini dışlamıyor.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ingeniSPACE Operasyon Direktörü Jason Wang, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun birinci ada zincirini hedef alan olası bir işgal senaryosunda lojistik destek sağlamak için tespit edilmesi zor yöntemler üzerinde çalıştığını belirtti.
Reuters'a konuşan Wang, "Sivil gemileri kullanarak ağır teçhizat ve askeri mühimmatı açık denizden karaya aktarmak, Tayvan kıyılarında kullanabilecekleri alternatif noktalar yaratıyor" dedi.
Tatbikata dair bilgi alan ve konunun hassasiyeti nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir güvenlik yetkilisi, cuma günü itibarıyla manevraların sürdüğünü doğruladı.
Yetkili, tatbikatın Tayvan'da hafta sonu düzenlenecek yerel seçimlerle doğrudan bir bağlantısının bulunmadığını söyledi.
Tayvan Savunma Bakanlığı ise Dacheng Körfezi'ndeki askeri hareketliliğin ve tatbikatta sivil gemilerin kullanılmasının yakından takip edildiğini duyurdu.
800 METRELİK YÜZER KÖPRÜ KURULDU
Ticari uydu sağlayıcıları Vantor ve Planet Labs'in verilerini de içeren 1-16 Kasım tarihli görüntü analizleri, gemilerin körfezde manevra yaparak yaklaşık 800 metre uzunluğunda bir yüzer köprü kurup daha sonra bunu söktüğünü ortaya koydu.
ingeniSPACE'in takip verilerine göre tatbikata dört duba, iki yarı batar ve iki motorlu olmak üzere sekiz sivil gemi katıldı. Bu unsurlara dört çıkarma gemisi, küçük destek tekneleri ve bölgede devriye gezen Çin donanma gemileri eşlik etti.
Alanda amaca özel üretilmiş askeri köprüleme ekipmanının görülmemesi, ordunun çatışma koşullarında çıkarma altyapısı kurmak amacıyla mevcut sivil denizcilik kaynaklarını uyarlamaya çalıştığına işaret ediyor.
Üst düzey güvenlik yetkilisi, tatbikatın "küçük adaların hızla ele geçirilmesini prova etmek" amacıyla planlandığını ve Japonya'dan başlayıp Tayvan ve Filipinler'e uzanan birinci ada zincirindeki kriz senaryolarını doğrudan hedef aldığını ifade etti.
Yetkili, eğitimin Çin ordusunun bu yılki "Topyekun Stratejik Tatbikat" kapsamında yer aldığını, rutin nitelik taşıdığını ancak önceki yıllara kıyasla daha geç bir tarihte icra edildiğini aktardı.
Tayvan Savunma Bakanlığı ise Dacheng Körfezi'ndeki askeri hareketliliğin ve tatbikatta sivil gemilerin kullanılmasının yakından takip edildiğini duyurdu.
Bakanlık, durumun Tayvan Boğazı'ndaki güvenlik dengeleri ve bölgesel barış üzerindeki etkilerinin değerlendirildiğini bildirdi.
Asya'da görev yapan yabancı askeri ataşeler, Çin ordusunun kıyı tatbikatlarını düzenli olarak geliştirdiğine dikkat çekiyor.
BÖLGEDE SİNYAL BOZUCU FAALİYETLER TESPİT EDİLDİ
ingeniSPACE yetkilisi Wang, şirketin elde ettiği sentetik açıklıklı radar görüntülerine dayanarak tatbikat sahasında elektronik sinyal bozucu faaliyetlerin de yürütüldüğünü kaydetti.
Asya'da görev yapan yabancı askeri ataşeler, Çin ordusunun kıyı tatbikatlarını düzenli olarak geliştirdiğine dikkat çekiyor.
Uzmanlar, Tayvan Boğazı gibi geniş bir su yolunu aşarak amfibi çıkarma yapmanın zorlukları karşısında Pekin'in yeni yöntemler aradığını ve Tayvan dahil bölge ordularının bu hazırlıkları dikkatle izlediğini belirtiyor.
Manevralar, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2024 yılında ziyaret ettiği Dongshan Adası yakınlarında yapılıyor.
Ada, Mao Zedong liderliğindeki komünistlerle yaşanan iç savaşın ardından 1949'da Tayvan'a çekilen Milliyetçi Çin güçlerinin 1953'teki işgal girişiminin püskürtüldüğü yer olarak Çin askeri tarihinde önemli bir konuma sahip.
Tatbikatın ordunun ada operasyonlarına odaklandığını gösterdiğini belirten Tayvanlı güvenlik yetkilisi, buna karşın söz konusu yöntemin sahadaki gerçek değerinin abartılmaması gerektiği uyarısında bulundu.
Yetkili, "Yenilikçilik ile hayal gücü arasında her zaman bir mesafe vardır. Bu dubalar olası bir savaş anında doğrudan hedef haline gelir" değerlendirmesini yaptı.