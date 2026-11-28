800 METRELİK YÜZER KÖPRÜ KURULDU

Ticari uydu sağlayıcıları Vantor ve Planet Labs'in verilerini de içeren 1-16 Kasım tarihli görüntü analizleri, gemilerin körfezde manevra yaparak yaklaşık 800 metre uzunluğunda bir yüzer köprü kurup daha sonra bunu söktüğünü ortaya koydu.

ingeniSPACE'in takip verilerine göre tatbikata dört duba, iki yarı batar ve iki motorlu olmak üzere sekiz sivil gemi katıldı. Bu unsurlara dört çıkarma gemisi, küçük destek tekneleri ve bölgede devriye gezen Çin donanma gemileri eşlik etti.

Alanda amaca özel üretilmiş askeri köprüleme ekipmanının görülmemesi, ordunun çatışma koşullarında çıkarma altyapısı kurmak amacıyla mevcut sivil denizcilik kaynaklarını uyarlamaya çalıştığına işaret ediyor.

Üst düzey güvenlik yetkilisi, tatbikatın "küçük adaların hızla ele geçirilmesini prova etmek" amacıyla planlandığını ve Japonya'dan başlayıp Tayvan ve Filipinler'e uzanan birinci ada zincirindeki kriz senaryolarını doğrudan hedef aldığını ifade etti.

Yetkili, eğitimin Çin ordusunun bu yılki "Topyekun Stratejik Tatbikat" kapsamında yer aldığını, rutin nitelik taşıdığını ancak önceki yıllara kıyasla daha geç bir tarihte icra edildiğini aktardı.

Tayvan Savunma Bakanlığı ise Dacheng Körfezi'ndeki askeri hareketliliğin ve tatbikatta sivil gemilerin kullanılmasının yakından takip edildiğini duyurdu.

Bakanlık, durumun Tayvan Boğazı'ndaki güvenlik dengeleri ve bölgesel barış üzerindeki etkilerinin değerlendirildiğini bildirdi.