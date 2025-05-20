Uydu görüntüleri ortaya koydu: Rusya, Finlandiya sınırındaki askeri varlığını artırıyor

NATO yetkililerinin de doğruladığı ifade edilen görüntüler, bölgede sıra sıra çadırların olduğunu, askeri araçların durabileceği depoların bulunduğunu, savaş uçaklarının durduğu alanlarda yenileme çalışması yapıldığını ve çoğunlukla kullanılmayan bir helikopter üssünde inşaat faaliyetleri olduğunu gösterdi.



Gazetenin değerlendirmesine göre, söz konusu hamleler, şimdiye kadar daha geniş ve uzun vadeli bir genişlemenin ilk aşamalarına işaret ediyor gibi görünüyor. NATO yetkililerine göre de bu görüntüler Ukrayna savaşı başlamadan önce Ukrayna sınırına yakın bölgede yaşanan askeri konuşlanmaya benzemiyor. Habere göre, “Ukrayna savaşı ile meşgul olan Rusya’nın sınırda halen çok az askeri var ve Finler de henüz bunların hiçbirinin çok da büyük bir tehdit oluşturmadığında ısrar ediyor.”



RUSYA VE NATO ARASINDA EN UZUN TEMAS HATTI



Öte yandan, NYT’nin dikkat çektiği üzere, savaşın başlamasının ardından komşusu İsveç ile birlikte yaklaşık bir yıl arayla NATO’ya katılan Finlandiya ile Rusya arasındaki sınır, aynı zamanda NATO’nun Rusya ile olan en uzun temas hattı olma özelliği taşıyor. Askeri analistlere göre ise bu bölge, özellikle de büyük bir kısmı ihtilaflı bir alan olan Kuzey Kutup Dairesi’nde yer aldığından, “sıcak bir nokta” haline gelebilir. ABD ve Finlandiya güçleri de yakın zaman önce bu bölgede savaş tatbikatı yapmıştı. Tatbikatta “varsayılan düşman” ise Rusya’ydı.



Habere göre, Finlandiya savunma yetkilileri de Ukrayna savaşının “yoğun” aşaması sona ererse, Rusya'nın binlerce askerini Finlandiya sınırına göndereceği görüşünde. Öte yandan, Finlandiyalılar, Rusya’nın güçlerini tehdit edici seviyelere kadar güçlendirene kadar yaklaşık 5 sene geçeceğini düşünüyor.



Finlandiya Savunma İstihbarat Direktörü Pekka Turunen, “Çok daha yüksek seviyelerde askeri güçlerden bahsediyoruz” diye konuştu.



"SAVAŞ BİTİNCE RUSYA ASKERLERİNİ KUZEYE GÖNDERECEKTİR"



Rusya ordusunun son dönemde yaşadığı genişlemeye işaret edilen haberde görüşlerine yer verilen üst düzey bir NATO yetkilisi, “Ukrayna savaşı ne zaman biterse Rusya güçlerini daha da kuzeye konuşlandıracaktır” öngörüsünde bulundu.



Uydu görüntülerine göre de Rus helikopterleri Kuzey Kutup Dairesi’nin içinde yer alan bir liman kenti olan Murmansk yakınlarındaki üsse dönmüş durumda. Helikopterler, 20 yıldır burada değildi.



Bunun yanı sıra onlarca Rus savaş uçağı da yakın zaman önce Olenya hava üssünde görüldü. Bu hava üssü de Kuzey Kutup bölgesinde yer alıyor ve Finlandiya sınırına 160 kilometreden daha yakın bir bölgede bulunuyor. Sınır yakınlarındaki bir diğer hareketlilik de Finlandiya sınırına yaklaşık 65 kilometre mesafede yer alan Kamenka Rus üssünde bir yıl önce olmayan 100’den fazla yeni çadırın görülmesi oldu.



Görüntüleri değerlendiren analist Emil Kastehelmi, Rusya’nın birliklerini tümen haline getirdiğini, bunun da sınırların yakınındaki Rus birimlerinde binlerle ölçülen bir artış olacağı anlamına geldiğini anlattı. Kastehelmi, gelecek yılların Ukrayna savaşının nasıl ve ne zaman bittiğine bağlı olarak Finlandiya sınırına çok büyük değişimler getireceğini sözlerine ekledi.