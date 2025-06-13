Uydu görüntüleriyle İran'ın nükleer tesisleri: İsrail'i yok edecek kapasitesi var mı?

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran'a yönelik ölümcül hava saldırıları düzenledi.

"Bölgesel bir savaşın açılış salvosu" olabileceğinden endişe edilen bu saldırı, hem nükleer hem de konvansiyonel noktaları hedef aldı.

Devlet televizyonuna göre, bilinen iki nükleer yeraltı tesisinden biri ve uranyum için ana zenginleştirme merkezi olan Natanz'da patlamalar duyuldu. Ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İranlı yetkililerin verdiği bilgiye dayanarak Natanz'da radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış tespit edilmediğini bildirdi. Ayrıca Buşehr nükleer tesisinin saldırılarda hedef alınmadığı, Fordo nükleer tesisinde şu ana kadar hasar oluşmadığını bildirildi. Bu tesisin büyük bir bölümünün yer altında bulunduğu ifade edildi. İran, İsrail'in saldırısında İsfahan nükleer tesisinin isabet almadığını da bildirdi.

Devrim Muhafızları'nın karargahı ise alevler içinde kaldı.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin saldırıda öldüğünü duyurdu. Fereydoun Abbasi-Davani ve Mohammad Mehdi Tehranchi dahil 6 bükleer bilim insanının da ödlürüldüğü açıklandı.