Uydu görüntüleriyle İran'ın nükleer tesisleri: İsrail'i yok edecek kapasitesi var mı?

Devlet televizyonuna göre, bilinen iki nükleer yeraltı tesisinden biri ve uranyum için ana zenginleştirme merkezi olan Natanz'da patlamalar duyuldu. Ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İranlı yetkililerin verdiği bilgiye dayanarak Natanz'da radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış tespit edilmediğini bildirdi. Ayrıca Buşehr nükleer tesisinin saldırılarda hedef alınmadığı, Fordo nükleer tesisinde şu ana kadar hasar oluşmadığını bildirildi. Bu tesisin büyük bir bölümünün yer altında bulunduğu ifade edildi. İran , İsrail 'in saldırısında İsfahan nükleer tesisinin isabet almadığını da bildirdi.

"İSRAİL'İN BU BETONU DELİP DELEMEYECEĞİ BELİRSİZ"



İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre İsrailli askeri bir kaynak şunları söyledi: "Eğer şimdi harekete geçmezsek, her geçen gün şansımız azalacak. Kafamıza silah dayanmış durumda. Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaşıyoruz."



Askeri uzmanlar CNN International'a yaptıkları açıklamada, İran'ın askeri saldırı tehdidine karşı nükleer yapılarını güçlendirmek için yıllarını harcadığını ve bunun da yapıların kapsamlı bir şekilde imha edilmesini zorlaştıracağını söyledi.



CNN askeri analisti Cedric Leighton, “(İranlıların) kullandığı beton türü aslında çok özel, sertleştirilmiş bir beton” dedi ve İsrail'in bombalarının bu tür betonu delip delemeyeceğinin belirsiz olduğunu ifade etti. Leighton, “İsrailliler dalga dalga saldırılar düzenlemek zorunda kalacaklar” diye ekledi.