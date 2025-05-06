Uydu görüntüsü ortaya çıkardı: ABD'nin savaş makinesi Kızıldeniz'de!

ABD ve Husiler arasında gerilimin iyice tırmandığı bir dönemde USS Harry S. Truman uçak gemisinin Kızıldeniz'de operasyon yaptığı ortaya çıktı.



Uydu kayıtları tarafından ortaya çıkarılan görüntülerde, artan gerilim nedeniyle ABD'nin Ortadoğu'daki varlığını güçlendirdiği anlaşılıyor.

UÇAK GEMİLERİ ORTADOĞU'DA



Uçak gemisi, Mart ortasından bu yana ABD'nin Husilere karşı saldırılarının merkezinde yer alıyor. Gemi, doğrudan bir hasar bildirilmemesine rağmen füzeler ve insansız hava araçlarıyla defalarca hedef alındı.



Batı Pasifik Okyanusu'nda faaliyet gösteren bazı Amerikan savaş gemileri de Ortadoğu'ya gönderildi.



Son uydu görüntüleri Truman'ın Kızıldeniz'in kuzey ucuna doğru hareket ettiğini, Mısır ile Suudi Arabistan'ın ortasında ve Yemen'den oldukça uzakta olduğunu gösteriyor.

GEMİLER DEĞİŞİYOR, SÜRE UZUYOR



Associated Press'in haberine göre Savunma Bakanı Pete Hegseth, Husilere karşı devam eden operasyonları desteklemek amacıyla uçak gemisinin Ortadoğu'daki konuşlanma süresini bir hafta daha uzattı.



Bu uzatma, Başkan Donald Trump'ın 15 Mart'ta Yemen'deki gruba yönelik saldırı emri vermesinden bu yana ikinci uzatma oluyor.



Daha önce, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sorumluluk alanına giren ve Arap Denizi'nde faaliyet gösteren USS Carl Vinson da ek olarak konuşlandırılmıştı.

EN GÜÇLÜ UÇAKLAR BU GEMİLERDE



Nükleer güçle çalışan Carl Vinson'da, ABD Donanması'nın en yetenekli savaş uçağı olarak kabul edilen F-35C savaş uçağı bulunuyor.



ABD Savunma Bakanlığı'nın iddialarına göre son zamanlarda gerçekleştirilen saldıırlar binden fazla Husi hedefini vurdu.