Uydudan görüntülendi. İran'ın yeraltı füze şehirleri hedefte

BAZI ÜSLERİN GİRİŞLERİ ÇÖKTÜ

Analistlere göre Kermanşah yakınındaki bir füze üssünün giriş yolları vuruldu. Tebriz’in kuzeyindeki bir yeraltı üssünün tünel girişlerinin ise hava saldırıları sonucu çöktüğü değerlendiriliyor.

Uydu görüntülerinde ayrıca Horgo, Hacıabad ve Jam kasabaları yakınındaki üç füze üssünün de saldırılarda hasar gördüğü belirtiliyor.

YERALTI ÜSLERİNİN ZAYIF NOKTASI NE?

Uzmanlara göre İran’ın “füze şehirleri” konseptinin temel zayıflığı, tesislerin girişlerinin ve altyapısının uydu görüntülerinde kolayca tespit edilebilmesi. Eskiden mobil ve bulunması zor olan sistemler artık mobil değil ve daha kolay hedef alınabiliyor.

ABD ve İsrail’in keşif uçaklarını üslerin üzerinde sürekli uçurduğu ve hareket tespit edildiğinde saldırı düzenlediği belirtiliyor.

İRAN EN GÜÇLÜ FÜZELERİNİ SAKLIYOR OLABİLİR

Analistler, İran’ın elinde binlerce kısa ve orta menzilli füze bulunduğunu, bunların önemli bir bölümünün hala yeraltı tesislerinde olabileceğini düşünüyor.

Tahran’ın en güçlü ve uzun menzilli füzelerini, rejimin ciddi tehlike altında kalması durumunda kullanmak üzere saklıyor olabileceği de değerlendiriliyor.

İran’ın cephaneliğinin tam boyutunun bilinmediğini belirten uzmanlar bu belirsizliğin savaşta Tahran'ın lehine çalıştığını söylüyor.

İranlı komutanlar, imha edilen füzelerin yerine yenilerini üretmenin mümkün olduğunu savunuyor. Ancak analistlere göre mobil fırlatıcı sistemlerin yeniden üretilmesi çok daha zor.

Bu nedenle ABD ve İsrail saldırılarının özellikle fırlatıcıları ve üslerin girişlerini hedef aldığı belirtiliyor.