Uydudan görüntülendi. İran'ın yeraltı füze şehirleri hedefte
05.03.2026 08:58
İran'daki uydu görüntülerinde, yeraltı tesislerinin girişleri yakınlarında imha edilmiş füze ve fırlatıcıların enkazı görülüyor.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırıları, Tahran’ın yıllardır korumak için yeraltına taşıdığı “füze şehirlerini” hedef aldı. Uzmanlar, İran’ın en güçlü füzelerinin hala yeraltı tesislerinde olabileceğini düşünüyor.
İran’ın onlarca yıldır inşa ettiği yeraltı füze üsleri, ABD ve İsrail ile yaşanan savaşta hedef haline geldi.
ABD ve İsrail savaş uçakları ile silahlı insansız hava araçları, İran’ın “füze şehirleri” olarak adlandırdığı yeraltı tesislerinin girişlerini ve çevresini vuruyor. Bombardıman uçaklarının bazı üslerin girişlerini çökerttiği belirtiliyor.
Son günlerde çekilen uydu görüntülerinde, yeraltı tesislerinin girişleri yakınlarında imha edilmiş füze ve fırlatıcıların enkazı görülüyor.
İRAN YÜZLERCE FÜZE FIRLATTI
Savaşın başlamasından bu yana İran’ın İsrail’e, ABD üslerine ve Basra Körfezi bölgesindeki hedeflere 500’den fazla füze fırlattığı bildirildi.
ABD’nin Orta Doğu’daki en üst düzey askeri yetkilisi Amiral Brad Cooper, İran’ın kalan füze kapasitesini hedef aldıklarını belirtti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da İran’ın füze fırlatma kapasitesinin dört gün içinde yüzde 86 düştüğünü ileri sürdü.
UYDU GÖRÜNTÜLERİ SALDIRILARIN BOYUTUNU ORTAYA KOYDU
Şiraz yakınlarında bulunan bir üs çevresinde, yeraltı tesisinden çıkan mobil füze fırlatıcılarının hedef alındığı görüldü.
2 Mart tarihli bir görüntüde yıkılan bir fırlatıcının yakınında kırmızımsı bir bulut oluştuğu ve bunun füzelerde kullanılan nitrik asit yakıtının sızmasından kaynaklandığı değerlendirildi.
İsfahan yakınındaki bir başka tesiste ise ilk görüntülerde sağlam görülen bir füze fırlatıcısının, sonraki günlerde gerçekleştirilen bombardıman sonucu tesis girişlerinin çevresinde oluşan büyük kraterlerle birlikte hedef alındığı tespit edildi.
Uzmanlara göre İran’ın “füze şehirleri” konseptinin temel zayıflığı, tesislerin girişlerinin ve altyapısının uydu görüntülerinde kolayca tespit edilebilmesi.
BAZI ÜSLERİN GİRİŞLERİ ÇÖKTÜ
Analistlere göre Kermanşah yakınındaki bir füze üssünün giriş yolları vuruldu. Tebriz’in kuzeyindeki bir yeraltı üssünün tünel girişlerinin ise hava saldırıları sonucu çöktüğü değerlendiriliyor.
Uydu görüntülerinde ayrıca Horgo, Hacıabad ve Jam kasabaları yakınındaki üç füze üssünün de saldırılarda hasar gördüğü belirtiliyor.
YERALTI ÜSLERİNİN ZAYIF NOKTASI NE?
Uzmanlara göre İran’ın “füze şehirleri” konseptinin temel zayıflığı, tesislerin girişlerinin ve altyapısının uydu görüntülerinde kolayca tespit edilebilmesi. Eskiden mobil ve bulunması zor olan sistemler artık mobil değil ve daha kolay hedef alınabiliyor.
ABD ve İsrail’in keşif uçaklarını üslerin üzerinde sürekli uçurduğu ve hareket tespit edildiğinde saldırı düzenlediği belirtiliyor.
İRAN EN GÜÇLÜ FÜZELERİNİ SAKLIYOR OLABİLİR
Analistler, İran’ın elinde binlerce kısa ve orta menzilli füze bulunduğunu, bunların önemli bir bölümünün hala yeraltı tesislerinde olabileceğini düşünüyor.
Tahran’ın en güçlü ve uzun menzilli füzelerini, rejimin ciddi tehlike altında kalması durumunda kullanmak üzere saklıyor olabileceği de değerlendiriliyor.
İran’ın cephaneliğinin tam boyutunun bilinmediğini belirten uzmanlar bu belirsizliğin savaşta Tahran'ın lehine çalıştığını söylüyor.
İranlı komutanlar, imha edilen füzelerin yerine yenilerini üretmenin mümkün olduğunu savunuyor. Ancak analistlere göre mobil fırlatıcı sistemlerin yeniden üretilmesi çok daha zor.
Bu nedenle ABD ve İsrail saldırılarının özellikle fırlatıcıları ve üslerin girişlerini hedef aldığı belirtiliyor.