Uyduya takılan balonlar: Kuzey Kore’den tuhaf kurtarma operasyonu

Yeni uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin yan yatmış ve kısmen su altında kalmış 5 bin tonluk hasarlı savaş gemisinin çevresine balon benzeri nesneler yerleştirdiğini ortaya koydu.



Nesnelerin amacı henüz netlik kazanmazken, uzmanlar CNN’e yaptıkları açıklamalarda bu balonların gemiyi yeniden ayağa kaldırmak veya insansız hava araçlarının gözetlemesinden korumak amacıyla kullanılmış olabileceğini belirtti.

BALONLAR NEDEN YERLEŞTİRİLDİ?



Analistler, Kuzey Kore’nin gemiyi hızla onarmak için bu balonları devreye soktuğunu değerlendiriyor.

Güney Kore Ulusal Meclisi üyesi ve askeri analist Temsilci Yu Yong-weon, “Görünüşe göre balonlar, gemiyi yeniden yüzdürmek için değil, daha fazla su almasını önlemek için yerleştirildi” dedi.



Emekli ABD Donanması Kaptanı Carl Schuster ise, bu nesneler gerçekten balonsa, “düşük ila orta irtifa drone keşfini” engellemeye yönelik bir hamle olabileceğini söyledi.



Ancak gemiyi kaldırmak amacıyla balon kullanılması durumunda, bu yöntemin daha fazla yapısal hasara yol açabileceği de vurgulanıyor.

GEMİNİN ÇEVRESİ BALONLARLA DOLU



Maxar Technologies tarafından paylaşılan uydu görüntülerine göre, 23 Mayıs’tan bu yana geminin çevresine bir düzineden fazla beyaz, balon benzeri nesne yerleştirildiği görülüyor.



Kuzey Kore devlet medyası, hasarın ilk tahminlerden daha hafif olduğunu, gövdede delik bulunmadığını ancak geminin yan tarafında çizikler oluştuğunu ve kıç bölümüne bir miktar su sızdığını duyurmuştu. Onarımların yaklaşık 10 gün süreceği tahmin ediliyor.



"GEMİNİN TEHLİKELİ KONUMU OPERASYONU ZORLAŞTIRIYOR"



Geminin bulunduğu konum, kurtarma operasyonunu da alışılmadık derecede karmaşık hale getiriyor.



Savunma araştırmaları alanında çalışan, kâr amacı gütmeyen CNA kuruluşundan analist Decker Eveleth, “Geminin yarısı suyun içinde, yarısı dışında. Bu, mümkün olan en kötü senaryo.” yorumunu yaptı.



Eğer gemi tamamen batmış ya da tamamen karaya oturmuş olsaydı, operasyonun daha kolay olacağı belirtiliyor.



Eveleth, geminin alt kısmında yer alan yapısal omurgaya atıfla, “Geminin batık kısmını kaldırmaya çalışırsanız, omurganın bükülüp kırılma riski var. Bu da tüm geminin hurdaya dönüşmesiyle sonuçlanabilir.” dedi.

