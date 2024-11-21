Uykudayken öldürüldüler! İsrail yeniden Gazze'yi bombaladı, 66 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi’nde yeni bir katliama imza attı.

Gazze Şeridi'ndeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki bir yerleşim bölgesini vuran İsrail saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 66 kişi hayatını kaybetti.

Yaralı sayısının ise 100'ü geçtiği bildirildi. Yerel kaynakların bildirdiğine göre onlarca kişi ise kayıp.

Kemal Advan Hastanesi’nin direktörü Hüsam Ebu Safiya, kurbanların çoğunun uykudayken öldürüldüğünü açıkladı.

El Cezire'ye konuşan Safiya, “Çok sayıda yaralı geldi ve hala duvarlarda, tavanlarda asılı birçok ceset var. Bunların çoğu kısa bir süre önce aniden gelen çocuklar ve kadınlar” ifadelerini kullandı.

Safiya, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Gelenlerin çoğu öldürüldüklerinde uyuyorlardı. Durum gerçekten çok vahim. Kamal Advan Hastanesi'ne gelen bu çok sayıdaki yaralı ve kayıpla baş edemiyoruz.”