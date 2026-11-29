Çin 'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yaşayan ve sadece soy ismini açıklayan Çen adlı kadın, 14 Kasım'da yayımladığı videoda kocası Li'nin sabah 3'lere 4'lere kadar bilgisayar oyunu oynadığını, bu yüzden kendi uykusunun da bölündüğünü söyleyerek, diğer oyunculara, saat 01.00 sularında kocasını "öldürmeleri" çağrısında bulundu.



OYUNCULAR ÇEN'İN İMDADINA KOŞTU



Bunun üzerine birçok oyuncu , Çen'in imdadına koştu ve Li'ye yönelik bir sürek avı başladı. Li'nin bir taraftan kendinden emin bir şekilde, "Beni bulmanız imkansız." diye böbürlenmesi, diğer taraftan da eşinin bu büyük sorununu göz ardı etmesi, onları adeta daha da kışkırtıyordu.



DEFALARCA ÖLDÜRDÜLER



Karısı, Li'nin oyundaki adının “tiantiankaixin” (her gün mutlu) olduğunu ifşa edince, ilerleyen gecelerde herkes tek yumruk olup Li'yi öldürmeye çalıştı. Hatta bir keresinde 3 saatlik bir zaman aralığında Li arka arkaya defalarca öldürüldü.



ÇEN'İN ÇAĞRISI İŞE YARADI, Lİ İKİ GECE SONRA NORMAL SAATTE YATTI



Oyunda linç edilen adamın, kadının imdat çağrısından iki gece sonra, gece yarısından önce yatağa girdiği öğrenilirken, Çen de bütün yıl boyunca eşinin ilk kez bu kadar erken yattığını söyledi.

Dördüncü gece Li'nin bu kez görünmezlik modu bulunan bir karakterle olarak oyuna oturduğu ancak sürekli onu takip eden diğer oyuncuların, Li'nin konumunu birbirleriyle sürekli paylaşarak adamı avladığı öğrenildi.



WORLD OF WARCRAFT BİLE OLAYA DAHİL OLDU



South China Morning Post gazetesinin haberine göre konu o kadar gündeme oturdu ki World of Warcraft'ın resmi Çin hesabı bile, kadının kocasının ölümünü istemesiyle ilgili esprili bir video paylaştı.