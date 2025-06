Uykusuz kalanlar dikkat! Beyin erken yaşlanıyor

Bilim insanları, bir gece uykusuz kalmanın beyin yapısında önemli değişiklikler meydana getirerek beynin bir ya da iki yıl sonraki hali gibi görünmesine yol açabileceğini açıkladı.

Uzmanlar, uyku koşulları farklı 5 veri kümesinden 134 sağlıklı gönüllünün MR verilerini değerlendirdi. 19 ila 39 yaşlarında olan gönüllerin 42'si kadın, 92'siyse erkekti.

GRUPLAR BELİRLENDİ

Bu koşullar arasında 24 saatlik, uzun süreli uyanıklık olan tam uyku yoksunluğu; bir gecede yatakta üç saat kalınan kısmi yoksunluk; 5 gece boyunca her gece yatakta 5'er saat kalınan kronik yoksunluk ve her gece yatakta 8 saat uyuyan bir kontrol grubu yer aldı.



Her gruptaki katılımcı en az bir gece yatakta 8 saat geçirdi ve bu referans alınan uyku olarak kullanıldı. Bütün katılımcının beynini her gece değerlendiren bilim insanları, 3 binden fazla kişiden alınan verilerle eğitilmiş bir makine öğrenimi algoritması kullanarak katılımcıların görünürdeki beyin yaşlarını belirledi.

TERSİNE ÇEVRİLEBİLİR



Araştırmacılar, tam uyku yoksunluğu çekenlerin beyin yaşı 1-2 yıl artsa da bu değişikliklerin de telafi uykusuyla tersine çevrilebildiğini gözlemledi. Bilim insanları, bir gecelik telafi uykusundan sonra beyin yaşının referanstakinden farklı olmadığını bildirdi. Ayrıca kısmi ve kronik uyku yoksunluğu olanlarla ilgili yaş tahminlerinde önemli farklılıklar görülmediği kaydedildi.



Uzmanlar açıklamalarında, “Üç bağımsız veri kümesinde, tam uyku yoksunluğundan sonra beyin yaşının tutarlı bir şekilde arttığını tespit ettik. Bu da uyku değişkenlerindeki farklılıklarla ilişkiliydi” ifadelerini kullandı.



Sonuçlar, uykusuz geçen tam bir gecenin kişiyi nasıl etkileyebileceğine ışık tutarken, araştırma kronik uyku kaybının uzun vadeli etkileri hakkında doğrudan bilgi vermiyor.