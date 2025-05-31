Uyurken yüzümüzde çiftleşiyorlar: Gece ortaya çıkan böcekler

Bilim insanlarına göre Demodex akarları olarak adlandırılan gece sürüngenleri insan vücudunun her yerinde bulunuyor ancak görülemiyor veya hissedilemiyor.

Bir toplu iğne ucundan daha küçük olan ve yaklaşık 0,15 milimetre ile 0,4 milimetre uzunluğunda olan bu minik omurgasızlar, kıl foliküllerinin dış kısımlarında yaşıyor ve yağlı içerikleriyle besleniyor.

CNN International'a konuşan İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nde omurgasız biyolojisi doçenti olan Alejandra Perotti, "Biz uyurken ortaya çıkıyorlar ve çok mutlu oluyorlar, çiftleşiyorlar, akrabalarını ziyaret ediyorlar, yüzümüzde yürüyorlar. Uyandığımız anda gözeneklerin içine geri dönüyorlar" dedi.

Perotti, "Eğer ürktüyseniz, ürkmeyin” diye ekledi. Demodex akarlarının düşmandan çok dost olduğunu belirtti.

ÇIPLAK GÖZLE GÖRMEK İMKANSIZ

Perotti, gözeneklerimizdeki pislikleri temizlemeleri karşılığında bu minyatür vakumlara, deride üretilen ve bizi uyutan ancak akarlara yaşamsal enerji veren bir hormon olan melatonin verdiğimizi söyledi.

Ve mikroskobik vampirler gibi, akarların da DNA'larını kolayca yok eden güneşten gelen ultraviyole ışınlarından kaçınmak için evrimleştiğini ifade etti.

Yüzde tipik olarak santimetrekare başına beş akar bulunur ancak bir deri örneğini mikroskop altına koymadan bunları çıplak gözle görmek imkansızdır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİYLE BAĞLANTILI

Bağışıklık sisteminiz zayıflarsa, akar popülasyonları bazen aşırı çoğalarak bir dizi cilt ve göz rahatsızlığına yol açabilir.

San Francisco'daki California Üniversitesi'nde tıp profesörü olan Dr. Richard Locksley, CNN'e yaptığı açıklamada, Demodex akarlarının bir gecede çoğalarak demodikoz adı verilen aşırı büyümeye neden olabileceğini söyledi.

Locksley, yaşlı yetişkinler veya kemoterapi gören kişiler gibi bağışıklık sistemi yetersiz bireylerin demodikoza karşı daha savunmasız olduğunu ve akarlara ve onları kolonize edebilen bakterilere karşı iltihaplı bir tepkiye sahip olabileceğini kaydetti.

YANAKLAR VE GÖZ KAPAKLARINDA İLTİHAP OLABİLİR

Locksley, bazı insanların neden akarlardan kaynaklanan iltihaplanma yaşadığının tam olarak bilinmediğini belirterek, "Ancak bilinen şu ki, vahşi hayvanlarda akarlardan kaynaklanan herhangi bir hastalık yok, ancak evcil köpekler ve kedilerde var. Belki de farklı bir çevreye taşındığımızda ve evrimleşme şeklimizde, genetik bir mutasyon bağışıklık yollarımızı tehlikeye attı" diye konuştu.

Akarları araştırmak için Locksley ile yakın işbirliği içinde çalışan San Francisco'daki Kaliforniya Üniversitesi'nde dermatoloji profesörü olan Dr. Roberto Ricardo-Gonzalez, iltihabın özellikle yanaklarda, göz kapaklarında, alında ve yağın birikebileceği kırışıklıklarda rosacea, akne, kuruluk ve pullanma şeklinde ortaya çıkabileceğini söyledi.