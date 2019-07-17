Meksikalı uyuşturucu kaçakçısı, 'El Chapo' lakaplı Joaquin Guzman ABD mahkemelerince ömür boyu hapse mahkum edildi.

Guzman’ın aldığı bu ceza sonrasında iyi hali gözetilse dahi 30 yıldan önce hapisten çıkamayacağı ve cezasını ABD’nin en güvenli hapishanesi ADX Florence’de geçireceği kaydedildi.

"ACIMASIZ VE İNSANLIK DIŞI MUAMELE GÖRÜYORUM"



Cezası açıklanmadan önce konuşma yapan Guzman, Amerikan adalet sistemini ‘yozlaşmış’ olarak nitelendirdi ve “Bütün dünya onu izlerken yargıç beni adil bir şekilde yargılamayı reddetti. Jürinin suistimali yüzünden bu dava lekelendi. Mağdur olarak tutulduğum cezaevinde acımasız ve insanlık dışı muamele görüyorum” ifadelerini kullandı.



'El Chapo'nun ömür boyu hapis cezası aldığı duruşmada eşi Dania hazır bulunurken, annesi Mara Consuelo Loera Pérez ise ABD makamları kendisine vize vermediği için oğlunu görme şansını elde edemedi.



Sinaloa kartelinin eski lideri olan Joaquin Guzman, Usame Bin Ladin'in ölümünden sonra ABD tarafından en çok aranan suçluydu. ABD hükümeti, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın ölümünden sonra dünyadaki en büyük uyuşturucu kaçakçısı olarak El Chapo’yu kabul etmişti.

'El Chapo'nun çeyrek asırda ABD’ye bin 213 ton uyuşturucu, bin 44 ton kokain, 222 kilo eroin, yaklaşık 50 ton esrar ve metamfetamin soktuğu bildirildi.

UYUŞTURUCU BARONU EL CHAPO'NUN GÖZYAŞLARI