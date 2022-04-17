Uyuşturucu çetesine denizde baskın: 800 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Kanarya adaları açıklarında balıkçı teknesiyle uyuşturucu taşıyan çete üyeleri, narkotik ekiplerinden kaçamadı. Yüzlerce milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi, kaçakçılar gözaltına alındı.

Haberler - NTV Haber 17.04.2022 - 16:28

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İspanyol polisi son sürat kaçan balıkçı teknesine yetişti.

Yüzlerce milyon lira değerinde uyuşturucuya el konuldu..

Baskın saniye saniye kameralara yansıdı.

Bir ihbar üzerine insansız hava aracı ile tespit edilen balıkçı teknesi İspanyol narkotik ekibinin hedefindeydi..

Polis ve gümrük muhafaza ekiplerinin ortak baskınında yaklaşık 3 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucunun değerinin yaklaşık 800 milyon lira olduğu ifade edilirken, teknenin 5 kişilik mürettebatı gözaltına alındı.

Uyuşturucunun balıkçı teknesinin yakıt tanklarına gizlendiği belirtiliyor. Av alanları dışında görülen teknenin şüphe çektiği ve bu sebeple kaçakçıların yakalandığı gelen haberler arasında.

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