Uyuşturucu deniz altına indi | Köpek balıkları kokain sarhoşu

POPÜLASYON YÜZDE 70'DEN FAZLA AZALDI



Öte yandan Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, 1970'ten 2018'e kadar tüm okyanuslardaki köpekbalığı popülasyonu yüzde 71,1 azaldı.



Ortalama 272 yıl ömrü olan ancak 400 yıla kadar yaşayabilen Grönland köpekbalığı, Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, en uzun yaşayan omurgalı canlı.



DİNOZORLARDAN DA YAŞLI



Miami Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre, köpekbalıkları ağaçlardan 90 milyon, dinozorlardan 190 milyon yıl önce dünyada bulunuyordu.



Ses üretmek için herhangi bir organa sahip olmayan köpekbalıkları, okyanusta yollarını bulmak ve avlarını tespit etmek için elektromanyetik dalgaları algılayabiliyor.



Ortalama 11 ila 12 ay hamile kalan köpekbalıklarının Fırfırlı köpekbalığı gibi bazı türleri, 3 yıla kadar hamilelik geçirebiliyor.

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