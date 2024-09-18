Uyuşturucu kartelinde "bölgesel hakimiyet" çatışması

Meksika, uyuşturucu karteli Sinaloa'ya bağlı iki grup arasında 9 Eylül'den bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle ülkenin kuzeyinde en az 30 kişinin öldüğünü bildirdi. Sinaloa eyaletindeki "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğulları ile "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia'yı destekleyenler arasındaki çatışmaların bölgesel hakimiyet mücadelesi olduğu tahmin ediliyor.

Uyuşturucu kartelinde "bölgesel hakimiyet" çatışması

'da karteli Sinaloa'ya bağlı iki grup arasında süregelen çatışmalar nedeniyle en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Savunma Bakanı Luis Cresencio Sandoval, yaptığı açıklamada, çatışmaların 9 Eylül'de başladığını ve yaşamını yitirenler arasında 2 askerin olduğunu belirtti.

Sandoval, 2 bin 200 asker ve ulusal muhafızın Sinaloa eyaletine gönderildiğini ifade etti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da ordunun halkı koruduğunu ve suç grupları arasında çatışma yaşanmamasını sağladığını savundu.

BÖLGESEL HAKİMİYET MÜCADELESİ

Sinaloa eyaletindeki "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğulları ile "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia'yı destekleyenler arasındaki çatışmaların bölgesel hakimiyet mücadelesi olduğu tahmin ediliyor.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 25 Temmuz'da, Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez ile Garcia'nın Texas'ta gözaltına alındıklarını açıklamıştı.

27 Temmuz'da hakim karşısına çıkan Garcia, tutuklanmıştı.

Guzman ise ABD'nin New York eyaletinde görülen davada geçen yıl temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Meksika'da 2001 ve 2015'te iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

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