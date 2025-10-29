Uyuşturucu operasyonunda 132 kişi öldürüldü: Cadde cesetle doldu

Brezilya tarihindeki en ölümcül polis operasyonunda en az 132 kişinin öldüğünü belirtiliyor.

Eyalet polisi, dün büyük bir uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen baskınların, iki aydan uzun süredir ayrıntılı bir şekilde planlandığını ve şüphelileri özel operasyon biriminin pusuda beklediği ormanlık bir yamaca sürmek için tasarlandığını söyledi.

Rio eyaletinin güvenlik şefi Victor Santos, düzenlediği basın toplantısında, "Operasyonun ölümcüllüğünün yüksek olması bekleniyordu ancak istenmiyordu" dedi.

Rio polis yetkilileri, şu ana kadar dört polis memuru da dahil olmak üzere 120 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.