Uyuşturucu operasyonunda 132 kişi öldürüldü: Cadde cesetle doldu
Brezilya tarihindeki en ölümcül polis operasyonunda en az 132 kişi öldü. Polis uyuşturucu çetesi elemanlarını uzun planlamanın ardından topluca pusuya düşürdü.
Brezilya tarihindeki en ölümcül polis operasyonunda en az 132 kişinin öldüğünü belirtiliyor.
Eyalet polisi, dün büyük bir uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen baskınların, iki aydan uzun süredir ayrıntılı bir şekilde planlandığını ve şüphelileri özel operasyon biriminin pusuda beklediği ormanlık bir yamaca sürmek için tasarlandığını söyledi.
Rio eyaletinin güvenlik şefi Victor Santos, düzenlediği basın toplantısında, "Operasyonun ölümcüllüğünün yüksek olması bekleniyordu ancak istenmiyordu" dedi.
Rio polis yetkilileri, şu ana kadar dört polis memuru da dahil olmak üzere 120 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.
Bu operasyon, ülke polisinin ilk kanlı baskını değil. Daha önce Jacarezinho semtinde 28 kişinin ölümüne yol açan 2021 baskını gerçekleşti.
1992 yılında, Sao Paulo polisi, bir hapishane isyanını bastırmak için Carandiru Cezaevi'ne baskın düzenlediğinde 111 kişi öldürülmüştü.
Dünkü operasyonun ardından, Rio'daki Penha mahallesinin sakinleri, gece boyunca çevredeki ormandan onlarca ceset toplayıp, 70'ten fazla cesedi ana caddenin ortasına sıraladı.
113 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Rio eyalet hükümeti, operasyonun, şehrin engebeli okyanus kıyısındaki arazisine yayılmış, yoksul ve yoğun nüfuslu yerleşim birimleri olan favelalardaki uyuşturucu ticaretini kontrol eden Comando Vermelho çetesini hedef alan şimdiye kadarki en büyük operasyon olduğunu söyledi.
Polis, operasyonda 113 şüphelinin gözaltına alındığını ve 118 adet ateşli silahın ele geçirildiğini bildirdi.
"DEVLET BAŞKANI SİLVA ŞAŞIRDI"
Adalet Bakanı Ricardo Lewandowski, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rio polisinin federal hükümete haber vermeden ve onu dahil etmeden "Son derece kanlı ve şiddetli" bir operasyon başlattığını öğrenince Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın şaşırdığını söyledi.
Bakan, Rio valisi ile görüşmeyi planladığını ve oradaki federal güvenlik görevlilerinin sayısını artırabileceğini söyledi.
- Etiketler :
- Brezilya
- Polis
- Çete
- Uyuşturucu