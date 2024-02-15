Uyuşturucu satıcısına Sevgililer Günü tuzağı

Peru’nun başkenti Lima’da Sevgililer Günü’nü fırsat bilen polis, ayı kostümü giyip uyuşturucu satıcısı kadını yakaladı.

Uyuşturucu satıcısına Sevgililer Günü tuzağı

Güney Amerika ülkesi ’da polis, uyuşturucu satıcısı kadını ayı kostümü giyerek yakaladı. 

Başkent Lima’da animasyondan filminden esinlenen polis memuru, uyuşturucu sattığı belirlenen kadını yakalamak için ayı kostümü giydi.

Kadına çiçek ve çikolata götürerek operasyonu başlatan ayı kostümlü polis, kadının evinin önünde beklemeye başladı.

Çiçek ve çikolatayı almak için evinden ayrılarak merdivenlerden inen kadın, sokakta işçi kılığında bekleyen diğer polisler ve ayı kostümündeki polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

satıcısı kadının gözaltına alınmasının ardından eve yapılan baskında kokain ele geçirildi.

Geçtiğimiz yıl Noel’de de polis memurları Noel Baba kılığına girmişti.

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