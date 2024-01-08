Uyuşturucu ticaretinde yeni dönem: İnsansız hava araçları

Geçen hafta Hindistan'ın Pebcap bölgesindeki sınır yetkilileri, kaçakcılık çeteleri tarafından kullanılan ve Pakistan sınırına gönderilen 107 adet uyuşuturucu taşıyan İnsansız hava aracını ele geçirdiklerini açıkladı.



Geçtiğimiz yıl Pakistan Pencap sınırındaki Lahor kentinin narkotik birimi başkanı, Hindistan'a insansız hava araçları ile uyuşturucu gönderen ceteyi yönettiği iddiaları üzerine görevden alınmıştı.



Ürdün'ün kara sınırlarındaki güvenlik önemleri uyuşturucu ticaretini zorlaştıryor, buna bağlı olarak kaçakcılar yeni yöntem olarak insansız hava araçlarını kullanıyor.



Eylül ayında Ürdün hava kuvvetleri Suriye'den gelen uyuşturucu taşıyan iki insansız hava aracını düşürmüştü.



Dünyada bir çok sınırda drone'larla gerçekleşen uyuşturucu ticaretleri ABD ve Meksika sınırında da düzenli olarak kullanılıyor.



HAPİSHANELERDE İHA KULLANIMI



Brezilya'dan Fransa'ya, Avusturalya'dan ABD'ye dünya çapındaki en yüksek güvenliğe sahip hapishanelere uyuşturucu taşımak için İHA'lar kullanılıyor.



Kanada'da iki yıl içinde İHA'a ile ilgili 700 olay yaşandı. Ele geçirilen kaçak malların yüzde 75'i insansız hava araçları'yla içeri giren ürünler.



Geçtiğimiz yılın ekim ayında Birleşik Krallık hükümeti , hapishanelere uyuşturucu ve cep telefonu taşıyan insansız hava araçlarının sayısındaki "keskin artış" nedeniyle tüm hapishanelerin çevresinde uçuşa yasak bölgeleri oluşturmak zorunda kaldı.



KEŞİF İÇİN KULLANIYORLAR



Uyuşturucu kaçakcıları ticaret dışında uyuşturucu kaçakcılığını sağlayabilecekleri yollar bulmak ve yasa dışı uyuşturucu çiftlikleri kurabilecekleri noktaları keşfetmek için de insansız hava araçlarını kullanılıyorlar.



Uzmanlar, Ticaret dünyasında iHA kullanılarak yapılacak teslimatların giderek daha yaygın hale geleceğini söylerken, bu ticaretlerin sadece yasa dışı malları uşatırmak için değil ilaç gibi ürünlerin ticaretinde kullanılacağını belirtiyorlar.



Ayrıca uzmanlara göre insansız hava araçları'nın taşıma kapasitesi artdıkça suç grupları daha büyük kapasiteli İHA'lara erişebilecek ve İHA kullanımı çok daha sık karşımıza çıkacak.