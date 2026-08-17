Uyuşturucuyla yakalanmıştı: Malezya Havayolları, tüm pilotlarını teste soktu

Malezya Havayolları'nın sahibi Malaysia Aviation Group (MAG), Endonezya'da bir pilotunun uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından zorunlu olarak başlatılan tarama sürecinde, çalışan tüm pilotların uyuşturucu testlerinin negatif çıktığını pazartesi günü açıkladı ve kabin ekibinin de test edileceğini ekledi.

Malaysia Airlines pilotu, 28 Temmuz'da Kuala Lumpur'dan Jakarta'ya varışında bagajında ​​26 kilogram MDMA uyuşturucusu bulunmasının ardından gözaltına alınmıştı. Gümrük idaresi, idrar testlerinin ayrıca Malaysia Airlines pilotunun kokain ve metamfetamin etkisi altında olduğunu gösterdiğini belirtti.

MAG, yaptığı açıklamada, tüm pilotlarının tarama sonuçlarının negatif çıkması nedeniyle, 18 Ağustos'tan başlayıp 3 Eylül'de sona ermesi beklenen yaklaşık 2.840 Malezya Havayolları kabin ekibinin taranacağı programın bir sonraki aşamasına geçeceğini söyledi.

MAG, Malaysia Airlines'ın yanı sıra kısa mesafeli uçuşlar yapan Firefly ve Hac yolculuğu odaklı havayolu Amal'ı da işletiyor.

MAG Başkanı ve Grup CEO'su Kaptan Nasaruddin A. Bakar, "Bu ilk aşamanın tamamlanması, uygulamaya koymayı taahhüt ettiğimiz önlemlerde önemli bir kilometre taşıdır, ancak çalışmalar burada bitmiyor," dedi.

"Havayollarımız genelinde aynı titiz standartların tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için diğer operasyonel gruplarda da tarama çalışmalarına devam ediyoruz. Güvenlik, aldığımız her kararın merkezinde yer alıyor ve güvenlik önlemlerimizi güçlendirmek, operasyonel standartları korumak ve yolcularımızın ve paydaşlarımızın güvenini sürdürmek için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz." diye ekledi.

MAG ayrıca, Firefly'ın 158 pilotunun ve 163 kabin ekibinin yarısından fazlasının taramadan geçirildiğini ve bugüne kadar tüm sonuçların negatif çıktığını belirtti.

Ayrıca, Firefly'ın kalan tüm pilotları ve kabin ekibi için tarama işlemlerini 25 Ağustos'a kadar tamamlamayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.