Uyuya kaldı, bebeğini saç kurutma makinesiyle yakarak öldürdü

ABD'nin Georgia eyaletinin Coweta kentinde, 32 yaşındaki Morgan Alyson Creel, Kasım 2023’te uykusundan uyandığında bebeğinin tepki vermediğini fark etti.

Hemen yetkilileri arayan Creel, bebeğiyle birlikte uzanıp onu saç kurutma makinesiyle ısıtmaya çalışırken uyuyakaldığını belirtti. Olay yerine gelen polis, bebeğin sağ tarafında ciddi yanıklar tespit etti ve çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

UYUŞTURUCU VE ALKOL İDDİALARI



Polis, olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde Creel’in uyuşturucu kullanma aparatıyla karşılaştı. Olay tutanağında, Creel’in “arka verandada” bir esrar içme aparatı bulundurduğu belirtildi. Creel, bebeğin ölüm anında “kontrole tabi bir maddenin etkisi altında” olmakla suçlanıyor.



İKİNCİ DERECEDEN CİNAYET SUÇLAMASI



Bebeğin ölümünün ardından Creel, ikinci dereceden çocuğa eziyet suçlamasıyla tutuklandı, ancak kefaletle serbest bırakıldı. Bir yıl sonra, aynı yılın Ocak ayında alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle tekrar gözaltına alındı.



Fox 5 Atlanta'nın gördüğü iddianameye göre büyük jüri önceki haftalarda Creel'e ikinci derece cinayetten bir yasal suçlama daha yöneltti.



TUTUKLAMA VE MAHKEME SÜRECİ



Creel, 24 Ocak’ta tutuklanarak Coweta İlçe Hapishanesi'ne yerleştirildi. Ancak perşembe günü itibarıyla, Creel’in mahkum listesinde yer almadığı bildirildi.