Uyuyan dev uyanmış olabilir: 24 saatte 12 deprem kaydedildi

ABD'nin Idaho eyaletinde bulunan küçük bir kasaba, son 24 saatte 12 deprem yaşadı.



Depremlerin büyüklüğünün 2,5 ila 3,4 arasında değiştiği aktarıldı.



Michigan Tech Üniversitesi'ne göre, 2,5 ile 5,4 arasındaki depremler genellikle insanlar tarafından hissedilir ve küçük hasarlara neden olabilir.



Jeolojik olarak çok eski bir fay olan Sawtooth Fayı'nın kesin tanımı ancak 2010 yılında yapılabildi.



Bu fay hattında 2020 yılında meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin birçok eyalette hissedilmesinin ardından ulusal ilgi odağı haline geldi.

"UYUYAN DEV" UZMANLARI KORKUTUYOR



Bilim insanları, bu fayın 7 veya daha şiddetli depremlere yol açabileceğini, bunun da yüzlerce kilometre uzakta ciddi sarsıntı ve hasar yaratacağını tahmin ediyor.



Uzmanlar, uzun süre uykuda kalan ancak uyandığında yıkıcı bir depremi tetikleme kapasitesine sahip olan Sawtooth Fayı'nı "uyuyan dev" olarak adlandırıyor.

