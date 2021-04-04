Uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesip tuvalete attı

Tayvan’da bir kadın, uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti.



Olay, Changhua bölgesindeki Xihu kasabasında meydana geldi. Kıskançlık krizine giren Phung isimli 40 yaşındaki kadın, uyuduğu sırada sevgilisinin cinsel organını mutfak makasıyla kesti.

Soyadı Huang olarak belirlenen 52 yaşındaki adam, uykuya daldıktan sonra şiddetli bir acı ile uyandı.

Yerel medya, Huang'ın uyandığında cinsel organının bir kısmının koptuğunu farkettiğini aktardı.

Teslim olan kadın polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Kadın ifadesinde kopan parçayı tuvalete attığını söyledi.

Hastaneye kaldırılan Huang'un ameliyata alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.



