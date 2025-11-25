Uyuyan volkan uyandı, hava trafiği felç oldu

Hindistan merkezli havayolları Air India ve Akasa Air, Etiyopya’daki bir volkanın patlaması sonrası oluşan kül bulutlarının uçuş güvenliğini etkilemesi nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiklerini açıkladı.

Air India, patlama sonrası belirli bölgeler üzerinden uçan uçaklarında ihtiyati kontroller yapılabilmesi için pazartesi ve salı günleri toplam 11 uçuşu iptal etti.

Daha küçük ölçekli Akasa Air ise Kuveyt ve Abu Dabi gibi Ortadoğu hatlarındaki tarifeli seferlerini iki gün boyunca durdurduğunu bildirdi.

Sivil Havacılık Bakanlığı, yalnızca birkaç uçağın tedbir amaçlı yeniden yönlendirildiğini, havalimanı otoritesinin ise etkilenen tüm uçaklara uyarı bildirimi gönderdiğini açıkladı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), kül bulutunun Çin’e doğru hareket ettiğini ve salı günü 14.00 itibarıyla Hindistan semalarının tamamen temizlenmesinin beklendiğini duyurdu.

14 KİLOMETREYE KÜL PÜSKÜRTTÜ

Medya raporlarına göre, Etiyopya’daki Hayli Gubbi Yanardağı pazar günü kaydedilen ilk patlamasında 14 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürttü. Salı günü ise Flightradar24 verilerine göre kül bulutu Yemen ve Umman üzerinden geçerek Pakistan ve Kuzey Hindistan’ın bazı bölgelerini kapladı.