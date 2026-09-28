Uzay diplomasisi. Çin, Pakistan'ı yörüngeye taşıyor
28.09.2026 06:37
Çin Ulusal Uzay İdaresi, eğitimin ardından Pakistanlı astronot adayı pilotlardan birini seçecek.
Çin, Pakistan'la süren işbirliğini uzaya taşıyor. Pakistanlı iki astronot adayı pilot, Tiangong uzay istasyonunda görev yapacak ilk yabancı olmak için eğitim alıyor, Çince öğreniyor.
Pakistan ve Çin, son yıllarda ilerlettikleri diplomatik ve askeri ilişkilerini bir adım öteye taşıyor.
Çin'in ABD'yle rekabetinin en önemli sahalarından biri olan uzay yarışına Pakistan'ı da dahil etti. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), tarihte bir ilki gerçekleştirerek Tiangong uzay istasyonuna yabancı bir astronot gönderecek.
Bu görev çerçevesinde astronot adayı iki Pakistanlı pilot, Pekin'deki Çin Astronot Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde eğitimden geçiyor. Çince öğrenen Pakistanlı pilotlar santrifüj testlerine giriyor ve ağırlıksız ortamda yemek yeme, uyuma ve ekipman tamir etme eğitimleri alıyor.
Pakistanlı pilotlar Zeeshan Ali ve Khurram Daud, Pekin'deki Çin Astronot Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde eğitim görüyor.
Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonunda (SUPARCO) insanlı uzay uçuşları işbirliğini yöneten Amer Gilani, eğitime alınan pilotlar Zeeshan Ali ve Khurram Daud'un 2019'da iki ülke tarafından planlanan görev için Pekin'de aylardır eğitim gördüğünü söyledi.
İki pilottan hangisinin uzaya gönderileceği veya görevin ne zaman gerçekleştirileceği açıklanmadı. Ancak Gilani, nihai astronot seçiminin ekim ayının ortası ile sonu arasında yapılmasının beklendiğini söyledi.
Çin uzay yarışında yeni hamleler yapmaya devam ediyor.
Planlamaya göre seçilecek pilot, fırlatmadan önce Pakistan'a dönmeyecek. Gilani, pilotun Çin'deki eğitiminden doğrudan uzaya gönderileceğini ve Dünya'ya dönüşünün ardından toparlanma sürecini tamamladıktan sonra ülkesine döneceğini ifade etti.
İki pilot, başlangıçta Pakistanlı pilotlar ve bilim insanlarından oluşan havuzdan seçilen yaklaşık 20 finalist arasından belirlendi. Adaylar tıbbi uygunluk ve psikolojik dayanıklılığın yanı sıra, SUPARCO Yapay Zeka Direktörü Uzair Ansari'ye göre az sayıda bilim insanının sahip olduğu G kuvvetlerine dayanıklılık kriteri açısından da değerlendirildi.
İki ülke yetkilileri Şubat 2025'te İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de katıldığı törenle uzay işbirliği anlaşmasını imzaladı.
Seçilecek pilot, uzaya çıktığında "yük uzmanı" unvanını taşıyacak. Ansari'ye göre bu ifade, astronotluk terminolojisinde görevinin uzay aracını kullanmak yerine yörüngede Pakistan'ın bilimsel deneylerini yürütmek olduğu anlamına geliyor.
Yuri Gagarin'in 1961'de gerçekleştirdiği ilk uzay uçuşundan bu yana yaklaşık 50 ülkenin vatandaşları uzaya çıktı. Ancak yalnızca üç ülke — Rusya, ABD ve Çin — kendi insanlı uzay araçlarını fırlattı. Çin'in Pakistan'a yaptığı davet, ülkenin ilk kez yabancı bir astronotu uzaya taşıması anlamına geliyor.