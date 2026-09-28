Uzay diplomasisi. Çin, Pakistan'ı yörüngeye taşıyor

Pakistan ve Çin , son yıllarda ilerlettikleri diplomatik ve askeri ilişkilerini bir adım öteye taşıyor.

Çin'in ABD'yle rekabetinin en önemli sahalarından biri olan uzay yarışına Pakistan'ı da dahil etti. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), tarihte bir ilki gerçekleştirerek Tiangong uzay istasyonuna yabancı bir astronot gönderecek.

Bu görev çerçevesinde astronot adayı iki Pakistanlı pilot, Pekin'deki Çin Astronot Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde eğitimden geçiyor. Çince öğrenen Pakistanlı pilotlar santrifüj testlerine giriyor ve ağırlıksız ortamda yemek yeme, uyuma ve ekipman tamir etme eğitimleri alıyor.