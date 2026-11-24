ABD İLE UZAY YARIŞININ HIZLANDIĞI BİR DÖNEMDE ÇİN, PAKİSTAN'I YÖRÜNGEYE TAŞIYOR

Yarın yapılacak fırlatma, Pekin'in Ay'da koloniler kurup burada madencilik yapmayı planladığını öne süren ABD ile "Ay yarışı"nın giderek hızlandığı bir dönemde gerçekleşecek. Çin , ABD ile rekabetinin en önemli sahalarından biri olan uzay yarışına Pakistan 'ı da dahil etmişti .



DÜNYA YÖRÜNGESİNE ÇIKAN İLK PAKİSTAN VATANDAŞI OLACAK

Yükleme uzmanı olarak sefere katılacak olan 40 yaşındaki Ali, Çin'in insanlı uzay programında yer alan ilk yabancı astronot ve Dünya yörüngesine çıkan ilk Pakistan vatandaşı olacak.

CMSA ile Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO) arasında Şubat 2025'te imzalanan anlaşmayla, bir grup Pakistanlı astronotun seçilerek uzay görevi için Çin'de eğitilmesine karar verilmişti.

CMSA, nisanda yaptığı açıklamada, Pakistanlı adaylar Muhammed Zişan Ali ve Hürrem Davud'un astronot eğitiminde farklı aşamalardaki seçmelerde başarılı olduğunu ve Çin'de uzay uçuşu eğitimi almaya hak kazandığını, sonraki aşamada uzay uçuşu eğitimi görecek adaylardan birinin Çin'in uzay istasyonuna düzenleyeceği insanlı sefere katılacağını bildirmişti.

Çinli taykonotlarla uzay istasyonuna uçacak olan Ali, buradaki görev değişiminin ardından, halen istasyonda görev yapan Şıncou-23 ekibiyle Dünya'ya dönecek.