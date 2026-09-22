Uzayda bir ilk. Başka bir gezegenden doğrudan radyo sinyali alındı

Gökbilimciler , ilk kez Güneş Sistemi dışında bulunan bir gezegenden doğrudan geldiği belirlenen radyo sinyalleri tespit etti.

Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi ile Oregon Üniversitesi'nden araştırmacılar, Dünya'dan yaklaşık 63 ışık yılı uzaklıktaki Beta Pictoris b adlı ötegezegenden kısa ve tekrarlayan radyo dalgaları yakaladı.

Daha önce gezegenlere ev sahipliği yapan yıldız sistemlerinden radyo sinyalleri alınmıştı. Ancak bu sinyallerin yıldızdan mı yoksa çevresindeki gezegenlerden mi geldiği kesin olarak belirlenememişti.

UZAYLILARDAN DEĞİL, KUTUP IŞIKLARINDAN GELİYOR

Araştırmacılar, sinyallerin Dünya dışı bir uygarlık tarafından gönderilmediğini özellikle vurguladı.

Radyo dalgalarının, Beta Pictoris b'nin kutup ışıklarından kaynaklandığı düşünülüyor. Dünya'daki kuzey ve güney ışıklarına benzer şekilde bu olay, yüklü parçacıkların gezegenin atmosferi ve manyetik alanıyla etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkıyor.

Bilim insanları, 2025 ve 2026'da Güney Afrika'daki MeerKAT radyo teleskop dizisiyle sistemi dört farklı zamanda gözlemledi. Bu gözlemler sırasında hızlı, tekrarlayan ve güçlü biçimde dairesel polarize radyo patlamaları tespit edildi.

Bu özelliklerin, kutup ışıklarıyla bağlantılı radyo emisyonlarının karakteristik işaretleri olduğu belirtildi.

SİNYALİN HANGİ GEZEGENDEN GELDİĞİ BELİRLENDİ

Beta Pictoris yıldızının çevresinde bilinen üç gezegen bulunuyor: Beta Pictoris b, c ve d.

Araştırmacılar, uzak ve son derece parlak galaksi çekirdekleri olan kuasarları referans noktası olarak kullanarak sinyalin konumunu belirledi. Bulgular, radyo dalgalarının yıldızın kendisinden değil Beta Pictoris b'den geldiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar ayrıca Beta Pictoris'in yapısındaki bir yıldızın gözlemlenen radyo sinyalini üretebilmesini açıklayabilecek bilinen bir fiziksel mekanizma bulunmadığını belirtti.

MANYETİK ALANI DÜNYA'NIN BİNLERCE KATI

2008'de keşfedilen Beta Pictoris b, Jüpiter'in yaklaşık 10 katı kütleye sahip genç ve dev bir gezegen.

Radyo sinyallerinin incelenmesi, bilim insanlarının gezegenin manyetik alanını doğrudan ölçmesine de olanak sağladı. Araştırmaya göre Beta Pictoris b'nin manyetik alanı Dünya'nınkinden binlerce kat daha güçlü olabilir.

Gezegenin kendi ekseni etrafındaki dönüşünü yalnızca 8-9 saatte tamamlamasının da güçlü kutup ışıklarının oluşumunda rol oynayabileceği düşünülüyor.

Araştırmacılar, bunun bir ötegezegenin manyetik alan gücünün ilk doğrudan ölçümü olduğunu belirtti.

SIRADA BAŞKA GEZEGENLER VAR

Ekip şimdi beş yakın yıldız sistemindeki yedi dev ötegezegeni benzer yöntemlerle incelemeyi hedefliyor.

Yeni nesil radyo gözlemevlerinin mevcut sistemlerden 5 ila 7 kat daha yüksek hassasiyete ulaşmasının, bu gezegenlerden gelen radyo sinyallerinin de tespit edilmesini mümkün hale getirebileceği belirtiliyor.