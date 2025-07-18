Uzaydan atladı, yamaç paraşütünde öldü

Balonla çıktığı 39 km yükseklikten Dünya’ya yaptığı atlayışı başarıyla tamamlayan, saatte 1.342 km hıza ulaşarak ses hızını geçen ilk insan olan Avusturyalı ekstrem sporcu Felix Baumgartner 56 yaşında yine havada hayatını kaybetti.

2012'de yaptığı uzay atlayışıyla dünyaca üne kavuşan Baumgartner İtalya'nın Porto Sant'Elpidio kentinde yamaç paraşütü kazası geçirdi.



İlk bilgilere göre 56 yaşındaki Baumgartner, Fermo'dan havalanarak Adriyatik kıyısında yamaç paraşütüyle seyahat ediyordu.



YÜZME HAVUZUNDA KADININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Uçuş sırasında yamaç paraşütünün kontrolünü kaybeden Felix Baumgartner, bir kamp alanındaki yüzme havuzuna çarparak bir kadının üzerine düşerek yaralanmasına sebep oldu.

İtalya basınına göre, Baumgartner havadayken kalp krizi geçirdi.



Avusturyalı hava dalışçısı, atlayışı öncesi sosyal medyada "Çok fazla rüzgar" notuyla bir fotoğraf paylaşmıştı.



FELİX BAUMGARTNER KİMDİR?

‘Korkusuz Felix’ lakaplı Baumgartner insanın en son teknolojiyi kullanarak fiziksel kapasitesini ortaya koyduğu en büyük denemelerden biri başarıyla gerçekleştirerek dünyaca tanınmıştı.

56 yaşındaki Avusturyalı hava dalışçısı, balonla çıktığı stratosferden yaklaşık 39 km yükseklikten Dünya’ya yaptığı atlayışı başarıyla tamamlamış ve 3 rekor kırmıştı.