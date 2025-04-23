Uzaydan bile görüldü: Dünyayı kasıp kavuran toz fırtınası!

Meksika 'nın kuzey bölgesi, uzun zamandır gerçekleşen en büyük toz fırtınasına şahitlik etti. Fırtına o kadar büyüktü ki, hava durumu ve bilim kuruluşlarının paylaştığı uydu görüntülerinde uzaydan bile açıkça görülebiliyordu. Cumartesi günü en az 15 belediyeyi etkisi altına alan fırtına, Atmosfer Araştırmaları Kooperatif Enstitüsü (CIRA) tarafından uydular kullanılarak belgelendi.

KAMU SAĞLIĞI İÇİN CİDDİ TEHLİKE

Bu atmosferik toz fırtınaları yalnızca görünüşte dramatik olmakla kalmayıp aynı zamanda kamu güvenliği ve sağlığı için de ciddi sonuçlar doğurabiliyor.



CIRA, sosyal medya platformu X'ten fırtınanın videosunu paylaşarak, "Meksika'nın güneyine doğru ilerleyen bir toz fırtınasının inanılmaz görüntüsü" ifadesini kullandı. Videoda, toz bulutunun Meksika'nın kuzeyine doğru hızla hareket ettiği görülüyor.

"GÖKYÜZÜ AÇIKSA KOLAYLIKLA YAKALANABİLİR"



Uzmanlar fırtınanın uydu görüntülerine yansıması konusunda, "Havada yeterince büyük bir toz alanı varsa, gökyüzünün açık olduğunu varsayarak bunu uyduda oldukça kolay bir şekilde tespit edebilirsiniz" yorumunda bulunuyor.

KURU KOŞULLAR ZORLAŞTIRIYOR



Benzer toz fırtınaları ABD'nin bazı bölgelerinde hareket etti ve yaklaşık bir ay önce Batı Teksas ve Oklahoma ve Kansas'ın bazı bölgelerinde etki yarattı.



Dünyanın bu bölgesinde toz fırtınaları nadir görülmese de, anormal derecede kuru koşullar onları daha da kötüleştirebiliyor.