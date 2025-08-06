Uzaydan görülen tek canlı yok olmanın eşiğinde

Mercan resiflerinde kayıp rekor düzeye ulaştı. Avustralya sahillerindeki Büyük Set Resifi alarm veriyor.



Set resifinin iki bölgesinde geçen yıl rekor düzeyde kayıp tespit edildi. Bunun kuzey ve güney bölgelerinde 39 yıl önce mercanların durumu hakkında kayıt tutulmaya başlanmasından bu yana görülen en büyük kayıp olduğu belirtiliyor.

MERCANLAR BEYAZLADI



Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü, resiflerin en yaygın mercan beyazlamasına maruz kaldığı uyarısı yaptı.



Resiflerin son aylarda tropikal kasırgalar ve mercanları yiyen dikenli denizyıldızlarının çoğalması dolasıyla zarar gördüğüne dikkat çekildi. Ancak iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının başlıca neden olduğu vurgulandı.

KIYILARIN KORUNMASINA YARDIMCI OLUYOR

Mercan resifleri, balıklar ve diğer deniz canlıları için yaşam alanı olmasının yanı sıra büyük dalgalara, fırtınalara ve sellere karşı set çekerek kıyıların korunmasına katkıda bulunuyor.



Normalde rengarenk olan resifler, deniz suyunun ısınması nedeniyle beyazlıyor ve resiflerdeki yaşam son buluyor.



Uzaydan görülebilen tek canlı olarak bilinen Büyük Set Resifi, yaklaşık 2 bin endemik balık türünü barındırıyor.

EN BÜYÜK YAŞAYAN EKOSİSTEM

Dünyanın en büyük yaşayan ekosistemi olan Büyük Set Resifi, Avustralya'nın kuzeyindeki Queensland eyaletininin açıklarında 2 bin 400 kilometre karelik bir alana yayılıyor.

Birbirinden ayrı 2 bin 900 resif ve 900 adadan oluşan Büyük Set Resifi, 1981'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştı.

Birleşmiş Milletler'in tavsiyesine karşın resif, tehlike altındaki dünya mirası listesine eklenmedi. Bu listeye girmesi halinde turizm gelirlerinin azalacağından endişe eden Avustralya aksi yönde lobi faaliyeti yürüttü.