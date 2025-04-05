Uzaylılar 23 askeri taşa çevirmiş

Sovyet birliklerinin, Sibirya'daki bir Sovyet askeri birliğinin üzerine UFO düşürdüğü ve ardından bir enerji patlamasına neden olarak yaklaşık 35 yıl önce 23 askeri taşa dönüştürdüğü öne sürüldü.

Gizliliği kaldırılan bir CIA dosyasına göre düşen uçan dairenin bütün bir askeri birliği taşa çevirmesinin ardından uzaylılar tarafından yapıldığı iddia edilen bir katliamı ortaya çıkardı.

Daily Mail'de yer alan habere göre ABD istihbarat ajanları tarafından ele geçirilen 250 sayfalık çok gizli bir dosyayı özetleyen belgede, görgü tanıkları 5 uzaylının yok edilen araçtan çıktığını, kendilerini tek bir yaratık olarak birleştirdiklerini, yoğun bir enerji patlamasıyla patladıklarını ve 23 askerin kayaya dönüşmesini sağladıklarını söylüyor.

CIA savaşı "dünya dışı yaratıkların intikamının korkunç bir resmi, insanın kanını donduran bir resim" olarak tanımladı.

Teşkilat, son derece tehditkâr vakanın Dünya'yı ziyaret eden uzaylıların ABD hükümetinin'varsayımlarının çok ötesinde silah ve teknolojiye sahip olduğunu kanıtladığını ve bunun da uzaylıların varlığından zaten haberdar olduklarını gösterdiğini ekledi.

Ortaya çıkarılan ve 2000 yılında gizliliği kaldırılan belge, yakın zamanda AI Or Evil podcast'ine konu oldu ve sunucu Josh Hooper, UFO kazası bölgesindeki askerlerden ikisinin karşılaşmadan sağ kurtulduğunu açıkladı.

23 askerin kalıntıları ve uzay aracının enkazının Moskova yakınlarında bulunan gizli bir araştırma üssüne taşındığı bildirildi.

SOVYETLER BİRLİĞİ'NİN ÇÖKÜŞÜNDEN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Bir Kanada gazetesinin 1989-1990 yılları arasında gerçekleştiğine inandığı olay, ancak Sovyetler Birliği'nin ve onun gizli polis örgütü KGB'nin çöküşünden sonra CIA tarafından ortaya çıkarıldı.

CIA belgesi, sözde uzaylı aracının bir eğitim görevi sırasında Sovyetlerin üzerinde alçaktan ve sessizce uçtuğunu açıklıyordu. Yetkililer, "bilinmeyen nedenlerle" Sovyetlerin UFO'ya karadan havaya bir füze fırlatarak birliğin yakınında Dünya'ya çarpmasına neden olduğunu yazdı.

Hayatta kalan iki askere göre, askerler araca yaklaştığında 5 uzaylı enkazdan kurtulmuş ve enkazın yakınında toplanmıştı.

Birkaç dakika sonra askerler uzaylı grubunun birleşerek küresel bir şekil alan tek bir cisme dönüştüğünü söyledi.

Topa benzeyen yeni uzaylının, parlak beyaz bir ışığa dönüşmeden önce vızıldamaya ve tıslamaya başladığı belirtildi. Askerler bakarken, ışık topu dev bir enerji patlaması gibi patladı ve 25 Sovyet'ten 23'ünü "taş direklere" dönüştürdü. Raporda, askerlerden ikisinin hayatta kalmasının tek nedeninin enerji patlaması sırasında gölgelik bir alanda durmaları olduğu belirtildi.

"KİREÇ TAŞINA BENZEYEN BİR MADDE"

Askerlerin vücutları üzerinde yapılan testler, uzaylı patlamasının canlı dokuyu bir şekilde kireç taşına benzeyen bir maddeye dönüştürdüğünü gösterdi.

CIA belgesinde ölümcül patlamadan insanlar tarafından hala bilinmeyen bir enerji kaynağının sorumlu olduğu belirtiliyordu.

2025 yılında bile böylesine şok edici bir dönüşümün ardındaki bilimi tıbbi ve teknolojik olarak açıklamak hala zor.

