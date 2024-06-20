Uzaylılar mı sanatçılar mı? Çölün ortasında gizemli monolit bulundu

Las Vegas Metropolitan Polis Departmanına göre bu sefer Nevada'daki bir Las Vegas yürüyüş parkurunda yeni bir "gizemli monolit" tespit edildi. Polis Departmanı, aynalı yapının görüntülerine yer verilen bir Facebook gönderisinde, "İnsanlar yürüyüşe çıktığında hava şartlarına hazırlıklı olmamak, yeterli su getirmemek gibi pek çok tuhaf şey görüyoruz... ama şuna bir bakın. Oraya nasıl çıktı?" diye yazdı. Monolitin hafta sonu Las Vegas'ın kuzeyindeki Gass Zirvesi yakınlarında bulunduğu belirtildi.

MONOLİTLER ORTAYA ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR



Benzer yapılar Kaliforniya'daki bir dağ zirvesinde, Romanya'daki bir ormanda ve İngiltere'nin güney kıyısındaki Wight Adası'nda da görüldü.



Sosyal medya kullanıcıları Las Vegas yürüyüş parkurunda bulunan monolitin aslında yeni olmadığını iddia etti.



Uzaylılar, şakalar ve bunun başka boyutlara açılan bir kapı olabileceği hakkında spekülasyon üreten gönderilerin arasında birçok kullanıcı, "Batı yakasında yaşayan herkes bunu haftalık olarak görüyor" yorumunda bulundu.



Bölge sakinlerinin büyük çoğunluğu bunu bir sanat eseri olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Daha önce ortaya çıkan monolitlerde de benzer teoriler ortaya atılmıştı.

MONOLİT NEDİR?



Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır.



Bugün yeryüzündeki en büyük üç monolit Avustralya'da, Meksika'da ve ABD'de bulunuyor.



Son zamanlarda dünyanın çeşitli yerlerinde keşfedilen uzun ve parlak metal monolitler, tüm dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.