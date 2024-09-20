Uzmanlar açıkladı: Çocuklar neden yemek seçiyor?

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre çocukların yemek seçme huyu, büyük ölçüde genetik etkenlerle şekilleniyor. Çalışmada, 16 aylık çocuklarda yemek seçme huyunun yüzde 60 oranında genetik unsurlarla ilgili olduğu belirlendi.

Uzmanlar açıkladı: Çocuklar neden yemek seçiyor?

insanlarına göre, çocuklarının bazı yiyecekleri yemeyi reddetmesi, ebeveynlikten çok genlerle ilgili.

İngiliz bilim insanları, yeni bir çalışma kapsamında 16 aylıkla 13 yaş arasındaki 2 bin 400 tek yumurta ikizinin beslenme alışkanlıklarını inceledi. Araştırmacılar, elde ettikleri sonuçları çift yumurta ikizlerinin verileriyle karşılaştırdı.

Ebeveynler, yeme davranışına ilişkin soruları çocuklar 16 aylıkken, 3 yaşındayken, 5 yaşındayken ve 13 yaşındayken tekrar yanıtladı.

Yedi yaşında seçicilikte küçük bir zirve oldu, bu yaştan sonra ise hafif bir düşüş olduğu kaydedildi.

YÜZDE 60 ORANINDA GENETİKLE İLGİLİ

Çalışmada, 16 aylık çocuklarda seçme davranışının yüzde 60 oranında genetik unsurlarla ilişkili olduğu belirlendi. Bu oran, 3-13 yaş aralığında yüzde 74'e yükseliyor.

Araştırmada, yemek seçme alışkanlığını belirleyen bir diğer unsurun da çevre olduğuna dikkat çekiliyor.

Çocukların çevresindeki kişilerin tükettiği yiyeceklerin ya da ailecek yemeğe oturmanın, yemek seçme davranışında etkili olduğuna işaret ediliyor.

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