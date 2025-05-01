Uzmanlar açıkladı: En sağlıklı uyku pozisyonu hangisi?

İngiltere'de Benenden Health adlı sağlık kuruluşunun desteğiyle yürütülen çalışmada, katılımcıların beşte biri uyku alışkanlıklarının genel sağlıkları üzerinde etkili olduğuna inanmadığını söyledi.

Ancak uzmanlara göre, yanlış uyku pozisyonları omurga, eklem ve sinir sisteminde ciddi sorunlara yol açabiliyor.



Benenden Health'ten Dr. Cheryl Lythgoe, özellikle horlama veya uyku apnesi yaşayanlar için en uygun uyku pozisyonunun yan yatmak olduğunu belirtiyor. Ayrıca mide ekşimesi ya da sindirim sorunları yaşayanlar için de sol tarafa dönük yatmak en sağlıklı seçenek olarak öne çıkıyor.

YÜZ ÜSTÜ YATMAK CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR

Dr. Lythgoe, yüzüstü uyumanın omurga, boyun ve bel bölgesinde aşırı baskıya neden olarak kronik ağrılara ve solunum problemlerine yol açabileceği konusunda uyarıyor. Aynı şekilde, çok sıkı cenin pozisyonunda yatmak da omurganın doğal hizasını bozarak uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir.



Sağlık kuruluşunun baş fizyoterapisti Jordan Dehara ise, uyurken vücut üzerindeki baskıyı azaltmak için yastık kullanımının önemine dikkat çekiyor. Bacaklar arasına yerleştirilen bir yastıkla cenin pozisyonunda yatmak ya da dizlerin altına yastık koyarak sırtüstü uyumak, bel ve kalça üzerindeki yükü azaltabilir. Ayrıca, uygun yastık seçiminin boyun ve omurga sağlığı açısından kritik olduğu vurgulanıyor.

AĞRILARLA UYANANLARIN ÇOĞU ÇÖZÜM ARAMIYOR

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 40’ı sabahları ağrı, sızı ve sertlik şikâyetleriyle uyanıyor. En sık görülen şikâyetler arasında boyun tutulması (yüzde 31), kas ağrısı (yüzde 29) ve baş ağrısı (yüzde 15) yer alıyor. Ancak katılımcıların yüzde 70’i bu sorunlar için herhangi bir tedavi ya da çözüm arayışına hiç girmemiş.



Tedavi arayanların yüzde 40’ı düzenli egzersizi tercih ederken, yüzde 34’ü reçetesiz ağrı kesici ilaçlara yönelmiş. Buna karşın, yalnızca yüzde 14’ü uyku kaynaklı ağrılarla ilgili bir sağlık uzmanına başvurmuş.