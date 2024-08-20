Uzmanlar açıkladı: Neandertaller sandığımızdan akıllı mıydı?

Neandertallerin düşünülenden daha akıllı olduğunu gösteren "şaşırtıcı" yeni kanıtlar ortaya çıktı. Bulgular, Neandertallerin çevrelerine uyum sağlayabildiklerini ortaya koydu. Bu durum, arkaik insanların yavaş yürüyen mağara adamları olduğu inancına meydan okuyarak, onların hayatta kalma ve avlanma becerilerine ışık tuttu.

Uzmanlar açıkladı: Neandertaller sandığımızdan akıllı mıydı?

Arkeologlar, Neandertallerin daha önce düşünülenden daha akıllı olduğunu gösteren "şaşırtıcı" yeni kanıtlar ortaya çıkardı.

İspanya'daki Pirene Dağları yakınlarında yapılan kazılarda, taş aletler ve hayvan kemikleri de dahil olmak üzere 29 binden fazla eser bulundu. Bu bulgular antik primatların yetenekli ve zeki avcılar olduğunu gösteriyor.

ÖZEL ALETLER GELİŞTİRDİLER

Kazı alanında bulunan hayvan kemikleri, atalarımızın öğünlerini bulundukları çevreye göre planladıklarını ve bizon gibi büyük hayvanları veya tavşan gibi daha küçük hayvanları öldürmek için özel aletler geliştirdiklerini gösteriyor.

Araştırmacılar, "Bulgular, Neandertallerin çevrelerine uyum sağlayabildiklerini ortaya koydu. Bu durum, arkaik insanların yavaş yürüyen mağara adamları olarak ününe meydan okuyarak, onların hayatta kalma ve avlanma becerilerine ışık tuttu" dedi.

Bölgede Neandertallerin yaşadığı çok sayıda mağara ve kaya sığınağı bulunuyor.

KÜÇÜK HAYVANLARI DA AVLIYORLARDI

Baş yazar Dr. Sofia Samper Carro, "Bulduğumuz hayvan kemikleri, onların çevredeki faunayı başarıyla kullandıklarını, kızıl geyik, at ve bizon avladıklarını, ayrıca tatlı su kaplumbağaları ve tavşanları yediklerini gösteriyor ki bu da Neandertaller için nadiren düşünülen bir planlamayı ima ediyor" diye konuştu.

Araştırmacılara göre bu yeni bulgular, Neandertallerin yalnızca at ve gergedan gibi büyük hayvanları avladığı yönündeki yaygın inanışa meydan okuyor.

Dr. Samper Carro, "Bulduğumuz kemiklerde bulunan kesik izleri sayesinde, Neandertallerin küçük hayvanları avlayabildiğine dair doğrudan kanıt elde ettik" dedi.

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