Uzmanlar araştırdı: Stres antikor düşmanı

İngiltere'de bulunan Manchester Üniversitesi’nde yürütülen bir araştırmaya göre stres, antikor üretmeyi olumsuz etkiliyor.

Prof. Dr. Daniel Davis, stresten uzak kalınması durumunda bağışıklığın pozitif etkilenmesi sebebiyle corona virüs aşısının daha etkili olacağını açıkladı.



"STRESSİZ KİŞİLERDE ANTİKOR ORANI YÜZDE 56'LARA KADAR ÇIKIYOR"



Manchester Üniversitesi’nde yapılan araştırmada iki grup insan incelendi.

Bir grupta mutlu ilişkiler süren, sağlıklı beslenen, düzenli uyku uyuyan kişiler yer aldı. Diğer grupta da düzenli uyku uyuyamayan, uykusu bölünen, beslenme düzeni bir rutine sahip olmayan kişiler. İki grubun da antikor seviyeleri ölçüldü. Daha düzenli ve güzel bir uyku uyuyan kişilerin vücuttaki antikor üretme seviyeleri daha yüksek olduğu ve bu oranın yüzde 56’lara kadar çıktığı belirlendi.



﻿‘‘CORONA VİRÜSE KARŞI BAĞIŞIKLIK YILLARCA SÜREBİLİR’’