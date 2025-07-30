Uzmanlar değerlendirdi: Pasifik Ateş Çemberi

Bölgenin dünyanın bilinen en büyük depremlerinin meydana geldiği bir kuşak olduğunu ve Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırıldığını ifade eden Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Birkaç yıldır 8'in üzerinde deprem olmuyordu dünyada. Ortalama yılda 1 defa olurdu. Bu açık kapanmış oldu." dedi.



Bu büyük depremlerin Pasifik Okyanusu tabanının diğer kıtaların altına dalmasıyla meydana geldiğini ifade eden Tüysüz, 7'nin üzerinde artçıların devam ettiğine dikkat çekerek uzunca bir süre de devam etmesinin beklendiğini vurguladı.

Tüysüz özetle şunları söyledi: "Tsunami olması da doğal. Aşağı yukarı 20 kilometre derinlikteki bir fayın kırılmasıyla meydana geldi deprem. Okyanus tabanını hareket ettiren bu tarz depremler tsunamiye neden olur.



Japonya depremi 9.1'di. ama depremin sığda olması nedeniyle tsunami dalgalarının büyük olması mümkün. Japonya'dakine benzer görüntülerin oluşması mümkündür."



"ARTÇILAR YIL BOYU DEVAM EDEBİLİR"

Yıldız Teknik Ünivertesi İnşaat Fakültesi'nden Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise "Bu büyüklükteki bir deprem Türkiye'de meydana gelmez ama Kamçatka bölgesi buna çok da yabancı değil." dedi.

Depremin mekanizmasının henüz bilinmediğini ve bu nedenle oluşacak dalgaların boyutuna ilişkin net birşey söylemenin mümkün olmadığını belirten Ersoy, şöle devam etti: "Ancak binlerce kilometre uzağa ulaşabilecek dalgalardan bahsediyoruz. ABD kıyılarına da ulaşabilir.



Ana şok çok büyük oldiğu için artçıları da büyük olacaktır. 7.7'ye varan artçılar meydana gelebilir. Şu an da o tür artçılar meydana geliyor. Artçılar haftalar hatta yıl boyunca devam edebilir."